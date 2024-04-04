الخميس 04 نيسان 2024
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تحويلات مرورية على طريق المطار (تفاصيل)

مخطط التحويلات المرورية المؤقتة على طريق المطار
مخطط التحويلات المرورية المؤقتة على طريق المطار
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويلات مؤقتة لغايات استكمال أعمال تركيب جسر المشاة المعدني على طريق المطار في المنطقة الواقعة بين جسر مادبا وتقاطع ممر عمان التنموي (شارع الـ100).اضافة اعلان

ووفق الإعلان، سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، إجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، وإغلاق السير بالاتجاهين وتحويل السير لطريق الخدمات من فجر ليلة يوم الجمعة الموافق 5 نيسان/ أبريل 2024 وحتى صباح اليوم نفسه، وعلى النحو الآتي:

- الإغلاق (رقم 1): سيتم تحويل السير القادم من الجنوب باتجاه عمان عند المخرج المؤدي إلى ممر عمان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب، حيث يتم الالتفاف أعلى الجسر والرجوع عبر شارع الخدمات باتجاه عمان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسر المشاة المراد تركيبه.

- إغلاق (رقم 2): سيتم  تحويل السير القادم من ممر عمان التنموي (شارع الـ100) إلى مسرب الخدمة قبل جسر الطنيب باتجاه عمان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارع الخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، ويبقى السير المتجه إلى طريق مطار الملكة علياء ومحافظات الجنوب كما هو.

- إغلاق (رقم 3): سيتم تحويل السير للمسرب القادم من عمان إلى الجنوب إلى شارع الخدمات والخروج من شارع الخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه.

ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق قبيل ظهر يوم غدٍ الجمعة، حيث عملت الوزارة على تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.

وأهابت وزارة الأشغال بسالكي الطريق بضرورة التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.
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