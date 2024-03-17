الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرار جديد من الغذاء والدواء حول صرف حقن المضادات الحيوية

مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. نزار محمود مهيدات - (أرشيفية)
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. نزار محمود مهيدات - (أرشيفية)
أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حزمة من التدابير الجديدة للتأكيد على ترشيد صرف المضادات الحيوية للحفاظ على فعاليتها والحد من مقاومة البكتيريا لها، وسيتم بدء العمل بها اعتبارا من مطلع نيسان لعام 2024.اضافة اعلان

وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن التدابير التي جاءت في سياق تطبيق المؤسسة لخطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2023-2025 واستمرارا لعمل المؤسسة المتواصل بهذا الخصوص منذ عام 2017، شملت استحداث آلية صرف المضادات الحيوية ذات الشكل الصيدلاني "حقن" والتي تأتي ضمن مجموعة المراقبة Watch group وتصنيفها إلى صنفين؛ صنف يحتاج إلى مراقبة عالية وصنف يحتاج إلى مراقبة منخفضة؛ وذلك بناء على المعلومات الوطنية لنمط مقاومة المضادات الحيوية  (Antibiogram) واستشارة الخبراء في هذا المجال.

وأضاف مهيدات في بيان صحفي، أن التصنيف المحدث يستوجب صرف المضادات الحيوية المدرجة ضمن المجموعة المراقبة بموجب وصفة طبية خاصة ونموذج صرف مخصص لهذه الغاية مع حصر الكميات المتوفرة منها في الصيدليات العامة وصرف بعضها حصريا في المستشفيات ومن قبل طبيب اختصاص أمراض معدية أو طبيب اختصاص في حال تعذر وجود طبيب اختصاص أمراض معدية.

وأشار إلى أن قائمة المضادات الحيوية التي شملها تحديث التصنيف تضم الحقن المدرجة أدناه وفق اسمها العلمي :
Ciprofloxacin
Levofloxacin
Tobramycin
Ertapenem
Imipenem/Cilastatin
Ceftazidime
Piperacillin/tazobactam
Telcoplanin
Delafloxacin
Vancomycin IV
Meropenem
Streptomycin IV
Cefepime

‏ولفت مهيدات إلى استثناء المضادات الحيوية Cefuroxime, Cefuroxime, Ceftriaxone من التدابير المذكورة والإبقاء على آلية صرفها من صيدلية المجتمع  تحقيقا لمبدأ التوافر الدوائي في السوق المحلي على أن يتم صرفها بموجب وصفة طبية ونتيجة فحص الزراعة  Culture مع السماح بتوافر 10 حقن من كل اسم تجاري لنفس المادة الفعالة في الصيدلية.

وجاءت التدابير المذكورة والتي نشرتها المؤسسة مؤخرا على موقعها الإلكتروني لمواكبة أحدث المستجدات العالمية في ظل محدودية إنتاج المضادات الحيوية خلال الأعوام الأخيرة الماضية واستمرارا لجهود المؤسسة الرقابية بهذا الخصوص وضمن إطار متابعة قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتوصيات لجنة ضبط صرف المضادات الحيوية.
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