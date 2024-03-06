مجانا.. أمانة عمان تقدم 10 آلاف كتاب للمواطنين

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وقال مدير دائرة المكتبات العامة ثامر الشوبكي إن هذه المبادرة التي تطلقها دائرة المكتبات/ إحدى الأذرع الثقافية لقطاع التنمية المجتمعية في الأمانة تهدف إلى التحفيز على القراءة واقتناء الكتب، ونشر الإنتاج الفكري، ودعم مؤشر الثقافة مع تعزيز أهمية الكتاب الذي يعتبر خير جليس للإنسان.وشهد موقع توزيع الكتب إقبالا كبيرا من طلاب المدارس والجامعات والباحثين والمثقفين ومواطنين يميلون إلى هواية القراءة واقتناء الكتب من مفهوم إقامة مكتبات منزلية تضم مختلف الحقول.وثمن عدد كبير من المواطنين هذه اللفتة الطيبة لأمانة عمّان لتقديم الكتب بالتزامن مع يوم مدينة عمان، ما يتيح المجال أمامهم لاقتناء الكتب والقراءة التي توسع من آفاقهم الفكرية والمعرفية.