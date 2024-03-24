مديرية الأمن تحذر من الحالة الجوية وتٌطلق إرشادات

تهيب مديرية الأمن العام بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة ظهر اليوم وذلك باتباع الإرشادات التالية:
1- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير أو الانزلاقات على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا مطريا.
2- الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار خاصة شرق المملكة.
3 – الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر وعدم النوم وهي مشتعلة.
4 – الحذر أثناء قيادة المركبة عند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
5- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.