الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض ملموس على الحرارة وزخات مطرية اليوم وغدا

عمان
مشهد من العاصمة عمان

تكون المملكة اليوم الاثنين، تحت ثأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والاخر في اماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا.

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ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع ان تكون الهطولات المطرية غزيرة أحياناً، خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة مصحوبة بالرعد وحبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 50 كم/ساعة في بعض المناطق ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض اخر وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والأخر خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة قد تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.


وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة في بعض المناطق، وتدريجيا مع ساعات الليل تخف سرعة الرياح وتضعف فرص الهطول.


اما الأربعاء، ترتفع درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لسقوط زحات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.


كما ويطرأ الخميس، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6 وفي مرتفعات الشراة 15 - 5، وفي مناطق البادية 21 - 10، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 23 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 16، وفي البحر الميت 24 - 15، وفي خليج العقبة 24 - 16 درجة مئوية.-(بترا)

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