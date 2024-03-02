عاهدة كريشان : تكريم الملك حافز للمرأة لمواصلة العمل بعزيمة وابداع

معان- حظيت النشمية الاردنية المهندسة عاهدة عبد الله كريشان بتكريم سامي من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسيبن بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية خلال زيارته لمدينة معان الخميس.

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وجاء التكريم الملكي للمهندسة كريشان مديرة الروضة الصناعية والمجمعات الشمسية عن المجمع الشمسي الاول التابع لمنطقة معان التنموية لدوره الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة ومساهمته في رفد الاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة وخدمة ابناء المجتمع في مجال التدريب المهني.



وقالت كريشان ان التكريم الملكي حافزا لمواصلة العمل بدافعية وعزيمة وإبداع لخدمة الوطن الغالي وابناء المحافظة بتوجيهات ومتابعة جلالة الملك وولي عهده الامين، معتبرة ان التكريم شهادة ملكية للمنطقة التنموية ودورها في تقديم الخدمة للمستثمرين واحداث التنمية المنشودة في المحافظة، الى جانب دعم جلالته للمرأة في جميع الجالات لتسلمها زمام المسؤولية وقد اثبتت حضورها وقيادتها للعديد من الوزرات والمؤسسات والشركات.



وبينت كريشان أن شركة تطوير معان عملت على جعل معان قبلة ومركزا اقليمياً للطاقة المتجددة وابرزت المزايا التنافسية الفريدة التي تتمتع بها معان في مجال الطاقة المتجددة من حيث الطبيعة المنبسطة للأرض، الارتفاع عن سطح البحر، اعتدال الحرارة وإنخفاض نسبة الرطوبة والغبار نسبياً، بالاضافة الى القرب الجغرافي من شبكة الضغط العالي والمتوسط الوطنية لنقل الكهرباء ، مؤكدة ان ان المجمع الشمسي الاول حقق استثمارات بقيمة ( 350 ) مليون دينار ووفر ( 1500 ) فرصة عمل مؤقتة اثناء الانشاء وهو يوفر حالياً ( 173 ) فرصةعمل دائمة لأردنيين، وقد طورت الشركة البنية التحتية للمجمع الشمسي الثاني.