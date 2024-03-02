السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عاهدة كريشان : تكريم الملك حافز للمرأة لمواصلة العمل بعزيمة وابداع

عاهدة كريشان
عاهدة كريشان

معان- حظيت النشمية الاردنية المهندسة عاهدة عبد الله كريشان بتكريم سامي من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسيبن بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية خلال زيارته لمدينة معان الخميس.

اضافة اعلان

 

 وجاء التكريم الملكي للمهندسة كريشان مديرة الروضة الصناعية والمجمعات الشمسية عن المجمع الشمسي الاول التابع لمنطقة معان التنموية لدوره الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة ومساهمته في رفد الاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة وخدمة ابناء المجتمع في مجال التدريب المهني.


وقالت كريشان ان التكريم الملكي حافزا لمواصلة العمل بدافعية وعزيمة وإبداع لخدمة الوطن الغالي وابناء المحافظة بتوجيهات ومتابعة جلالة الملك وولي عهده الامين، معتبرة ان التكريم شهادة ملكية للمنطقة التنموية ودورها في تقديم الخدمة للمستثمرين واحداث التنمية المنشودة في المحافظة، الى جانب دعم جلالته للمرأة في جميع الجالات لتسلمها زمام المسؤولية وقد اثبتت حضورها وقيادتها للعديد من الوزرات والمؤسسات والشركات.


وبينت كريشان أن شركة تطوير معان عملت على جعل معان قبلة ومركزا اقليمياً للطاقة المتجددة وابرزت المزايا التنافسية الفريدة التي تتمتع بها معان في مجال الطاقة المتجددة من حيث الطبيعة المنبسطة للأرض، الارتفاع عن سطح البحر، اعتدال الحرارة وإنخفاض نسبة الرطوبة والغبار نسبياً، بالاضافة الى القرب الجغرافي من شبكة الضغط العالي والمتوسط الوطنية لنقل الكهرباء ، مؤكدة ان ان المجمع الشمسي الاول حقق استثمارات بقيمة ( 350 ) مليون دينار ووفر ( 1500 ) فرصة عمل مؤقتة اثناء الانشاء وهو يوفر حالياً ( 173 ) فرصةعمل دائمة لأردنيين، وقد طورت الشركة البنية التحتية للمجمع الشمسي الثاني.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)

الملك يصل إلى معان

29 شباط 2024
جانب من مسيرة معان

معان.. مسيرة للتضامن مع غزة

23 شباط 2024
اقرأ أيضا
جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)

الملك يصل إلى معان

29 شباط 2024
جانب من مسيرة معان

معان.. مسيرة للتضامن مع غزة

23 شباط 2024
فعالية معان

معان : الاحتلال لن يستطيع تغطية هزيمته بغربال الانتصارات الوهمية

16 شباط 2024
وقفة احتجاج بالكرك رفضا للعدوان المستمر على غزة-(الغد)

الأردنيون يواصلون التنديد بالاحتلال ويدينون صمت العالم

09 شباط 2024
3d8cad40-5247-4daf-8359-aeb538c71d15

معان : لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا الصمود والمقاومة

09 شباط 2024
483c7440-8c99-4c90-a224-2e0175b948aa

معان : الاحتلال عجز عن إبادة ثقافة المقاومة

02 شباط 2024
افكار و مواقف

الإنزالات الجوية الأردنية الدولية

د. محمد حسين المومني |اليوم

الأردن: الأقرب إلى الشعب الفلسطيني

خالد دلال |اليوم
د.خليف أحمد الخوالدة

توضيح بشأن تعديل "التقاعد المدني"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني
 
 