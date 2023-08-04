الجمعة 04 آب 2023
النسخة المطبوعة

أجواء صيفية فوق المرتفعات وحارة في باقي المناطق

415330_48_1688794863
عمان
تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتبقى الأجواء الاثنين، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 18، وفي مرتفعات الشراة 29 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 25، وفي البحر الميت 42- 24، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.
04 copy

"الفاو": الأردن يستهدف جذب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار في 3 سنوات منذ13 ساعة

طفلان يجمعان الخردة من حاويات النفايات في عمان - (الغد)

توجه لإغلاق 10 مكبات نفايات في محافظات الجنوب منذ13 ساعة

1691081691144

عباس يستقبل وفداً من الهيئة المستقلة للانتخابات منذ14 ساعة

64b8c64261c71

الأعيان تُقر "إلغاء قانون التصديق على اتفاقية للاستكشاف عن البترول" منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
63cac29850fa0

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الألماني

منذ21 ساعة
الملك-1-1

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

20 تموز 2023
71100 (1)

أجواء حارة وجافة في المملكة حتى الاثنين

14 تموز 2023
IMG_0124 (002)_0

مسؤولة أممية تحذر من نقص تمويل البرامج الموجهة للاجئين والأردنيين في الأشهر المقبلة

13 تموز 2023
اقرأ أيضا
unnamed (1)

إيقاف مؤقت لتطبيق سند السبت المقبل

منذ 5 دقيقة
407628

وزير البيئة: الشعاب المرجانية في خليج العقبة قادرة مواجهة التغيرات المناخية

منذ 14 دقيقة
5a950649-cp0c9864-copy-scaled-1

انخفاض عدد الجرائم الكلي منذ يداسة العام الحالي

منذ 25 دقيقة
main_image5d38112b3f444

اتحاد شركات التأمين يدعو شركاء الخدمة للعمل من خلال منظومة حكيم

منذ12 ساعة
03 copy

الفيروس المخلوي عدو للرضع.. وعقاره الجديد لم يدخل الأردن

منذ13 ساعة
17857423_101

نقص العرض يرفع أسعار الليمون في "المركزي"

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 