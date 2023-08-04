أجواء صيفية فوق المرتفعات وحارة في باقي المناطق

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تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتبقى الأجواء الاثنين، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 18، وفي مرتفعات الشراة 29 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 25، وفي البحر الميت 42- 24، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.