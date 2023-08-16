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الغد الأردني
الأربعاء 16 آب 2023
10:05 م
إصابة طفلة بعيار ناري في الرأس نتيجة احتفالات التوجيهي
سيارة اسعاف
أصيبت طفلة تبلغ 8 أعوام، بعيار ناري طائش في منطقة الرأس في محافظة جرش وفق مصدر أمني الأربعاء، الذي قال إن حالة الطفلة العامة "سيئة".
وقال المصدر، إن الطفلة أصيبت بالعيار الناري "نتيجة احتفالات الطلاب بنتائج الثانوية العامة (التوجيهي)".
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مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم أكد أن "الطفلة وصلت إلى قسم الطوارئ مصابة بعيار ناري في منطقة الرأس وحالتها العامة سيئة". المملكة
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طفلة
عيار ناري طائش
مستشفى جرش
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