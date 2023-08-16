إصابة طفلة بعيار ناري في الرأس نتيجة احتفالات التوجيهي

اضافة اعلان

أصيبت طفلة تبلغ 8 أعوام، بعيار ناري طائش في منطقة الرأس في محافظة جرش وفق مصدر أمني الأربعاء، الذي قال إن حالة الطفلة العامة "سيئة".وقال المصدر، إن الطفلة أصيبت بالعيار الناري "نتيجة احتفالات الطلاب بنتائج الثانوية العامة (التوجيهي)".مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم أكد أن "الطفلة وصلت إلى قسم الطوارئ مصابة بعيار ناري في منطقة الرأس وحالتها العامة سيئة". المملكة