إصدار 11 ألف بطاقة تعريفية لـ"ذوي إعاقة" 

هديل غبّون

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أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة قرابة 11 ألف بطاقة تعريفية حتى اليوم لذوي إعاقة حتى اليوم، وسط تأكيدات لأهمية الحصول على هذه البطاقة، باعتبارها الوثيقة المعتمدة للحصول على التأمين الصحي المدني، وأي خدمات أخرى تتعلق بهذه الشريحة، وفق مدير وحدة البطاقة التعريفية بالمجلس أيوب اللوزي.وقال اللوزي لـ"الغد" أمس، إن آلية إصدار البطاقات يعلن عنها باستمرار، مبينا انه بشأن شمول الحاصلين على بطاقات تعريفية لإعفاءات "عاملة المنزل"، بأن التعليمات تحصر هذا الإعفاء بأصحاب الإعاقة الشديدة فقط، وهو لا يشمل كبار السن وفق التعليمات.وقال "أي شخص يعاني من إعاقة شديدة، يمكنه الحصول على إعفاء عاملة منزل تمنحه وزارة العمل، شريطة الحصول على البطاقة التعريفية".وتعرف تعليمات البطاقة التعريفية رقم 3 لسنة 2022، بأنها البطاقة التي يصدرها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وفقا للتعليمات، تبين فيها نوع الاعاقة ودرجتها وطبيعتها، وتقوم مقام التقارير الطبية اللازمة للحصول على الخدمات والإعفاءات المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة النافذ، أو أي تشريع آخر.وتنص المادة 10/ ب من التعليمات، على أنه فور صدور هذه البطاقة، فإنها تقوم مقام التقارير الطبية للحصول على الخدمات والإعفاءات، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية والخصم الجامعي وبرامج دعم التعليم وخدمات التأهيل والتأمين الصحي، وطلبات التعيين والتشغيل وغيرها، مع ضرورة استيفاء الشخص لسائر الشروط "المقررة لكل خدمة أو إعفاء".ويلزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى، بإصدار بطاقات تأمين صحي لحاملي البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس، وهي البطاقة لكل فرد من ذوي الإعاقة لبيان طبيعة إعاقته ودرجتها.وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة لـ"الغد"، أن من بين خيارات قياس نسب التصويت في الانتخابات المقبلة لذوي الاعاقة، التحقق من وجود البطاقة التعريفية عند كل تصويت، في وقت لا توجد فيه آلية ملزمة لذوي الإعاقة بالإفصاح عن إعاقتهم عند التصويت.