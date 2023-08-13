اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي لتنفيذ إعلان النوايا

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يزور وفد أردني يضم وزراء المياه المهندس محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وسيلتقي الوفد الوزاري خلال الزيارة، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان الجابر، لبحث آفاق التعاون الثنائي التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، وسبل مواجهة تحديات أزمة المناخ العالمية.كما تتطرق المباحثات إلى التحضيرات المتعلقة باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للدورة 28 لمؤتمر المناخ خلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الثاني إلى كانون الأول من العام الجاري.وتتضمن الزيارة تأكيد دعم المملكة الكامل للشقيقة الإمارات العربية المتحدة في استضافة هذا الملتقى العالمي، ورئاسة الدكتور سلطان الجابر للمؤتمر بما يمتلكه من خبرة عميقة، وقدرة وإسهامات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة.وتتضمن الزيارة اجتماعا ثلاثيا يضم إلى جانب الوزير الإماراتي وزير الطاقة الإسرائيلي لمناقشة مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدماً نحو تنفيذ إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى الجانب الأميركي عام 2021.بترا