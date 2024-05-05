الأحد 05 أيار 2024
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"الأمانة" تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع عدم الاستقرار الجوي

غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
 أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين للتعامل مع كتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة تتأثر بها المملكة حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان
وأكدت الأمانة الجاهزية للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي.
ودعا الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102و 117180).
كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وتهيب الأمانة بضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
كما دعت أمانة عمان المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
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