الحملة الأكاديمية الأردنية تصدر بياناً حول إغلاق مكتب الجزيرة في فلسطين

أصدرت الحملة الأكاديمية الأردنية بياناً حول إغلاق مكتب الجزيرة في فلسطين، وتاليا البيان :

تواصل سلطات الاحتلال نهجها الظلامي في التعامل مع وسائل الإعلام بشكل عام، ومع فضائية الجزيرة بصورة خاصة، حيث قامت باغتيال واستهداف مراسليها وأسرهم بصورة متعمدة، وقامت مؤخراً بإغلاق مكاتبها. اضافة اعلان



من الواضح جلياً أنّ الجزيرة قد عرّت سياسة الكيان ومذابحه وجرائمه ضد المدنيين، خاصة من الأطفال والنساء، ليبلغ عدد الضحايا في فلسطين نحو مئة وعشرين الفاً، عدا عن زجّ آلاف الفلسطينيين في السجون.



وعلى الرغم من قرارات محكمة العدل العليا، وما يصدر من أنباء عن توجه محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات بحقّ نتنياهو وعصابة الحرب في الكيان، إلّا أنّ سلطات الاحتلال لا تزال ترفض هذه القرارات، وتضرب عرض الحائط كل ما يتعلق بالقرارات الدولية المتعلقة بعدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني، سواء في غزة، أو في الضفة الغربية.



تطالب الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المؤسسات الدولية بإدانة هذا القرار بحق الجزيرة، التي أدّت دورها الإعلامي باحترافية عالية بنقل الصور الواقعية والأحداث في الميدان مباشرة على الهواء حول الجرائم التى ارتكبها الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، والتي أدّت الى انطلاق ثورة طلابية جامعية عالمية، وإلى تعاطف منقطع النظير من شعوب العالم مع حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه.

7 أيار 2024