الفايز ينقل رسالة من الملك إلى أمير الكويت

نقل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأحد، رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تؤكد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية المتينة والراسخة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على المضي قدما في توطيدها في مختلف المجالات.

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وأعرب جلالته، في الرسالة، عن تقديره للمواقف الأخوية لسمو الشيخ مشعل الصباح ولدولة الكويت تجاه الأردن، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا العربية والإقليمية، وبما يعزز من مسيرة التضامن والتعاون العربي والإسلامي، والقدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.



من جانبه أعرب سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خلال استقباله الفايز، عن محبته وتقديره لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتطابق وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وثمن سمو أمير دولة الكويت جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود جلالته لحشد الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي يقود إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، مشيدًا بذات الوقت بجهود جلالته في إيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.



بدوره أشار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الأردن ودولة الكويت، مؤكدًا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا الأمة العربية العادلة.



وبين الفايز، وفقًا لبيان صادر عن المجلس، أن علاقات البلدين الشقيقين راسخة وقوية، مثمنًا مواقف دولة الكويت الداعمة والمساندة للأردن.



وأكد حرص الأردن باستمرار على تعزيز علاقاته الأخوية مع دولة الكويت في مختلف المجالات، مستعرضًا الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأردن.



وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية وغيرها، بما يعزز التعاون المشترك ويعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين. -(بترا)