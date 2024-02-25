الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يحضر الجلسة الختامية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

الملك: الأردن عاصر ظروفا إقليمية انعكست على اقتصاده لكنه تخطاها

جلالته يحضر الجلسة الختامية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي
جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
الملك يحضر الجلسة الختامية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
الملك يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.
الملك يدعو المستثمرين لتعزيز مساهمتهم في نهضة الاقتصاد الوطني.
الملك يؤكد ضرورة تعزيز دور المساءلة ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مواقعهم.
الملك: البيروقراطية يجب ألا تكون سببا في تأخير الإنجاز. اضافة اعلان

 

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن عاصر كثيرا من الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده، لكنه تخطاها وخرج منها أقوى.

 
وشدد جلالته خلال حضوره في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، الجلسة الختامية "للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: بين عامين" على ضرورة مضاعفة الجهود هذا العام، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي، معربا عن تقديره لما تم إنجازه خلال العام الماضي.


وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، داعيا المستثمرين لتعزيز مساهمتهم في نهضة الاقتصاد الوطني، باعتبارهم جزءا أساسيا منه.


وبين جلالته أهمية ترويج الفرص الاستثمارية في الأردن، بما ينعكس على تحسين أرقام الاستثمار الخارجي.


وأشار جلالة الملك إلى ضرورة مواصلة التعاون بين الوزارات المختلفة، وتعزيز دور المساءلة ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مواقعهم، مؤكدا أن البيروقراطية يجب ألا تكون سببا في تأخير الإنجاز.


وبين جلالته ضرورة تواصل المسؤولين ميدانيا مع المواطنين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن العمل بروح الفريق.


بدوره، أشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الحوار التفاعلي الذي تم حول التقدم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الماضي، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز 82% من المستهدفات، مبينا أن الحكومة ستواصل مراحل التنفيذ لتحقيق المستهدفات التي تضمنتها الرؤية تباعا.


وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى منعته واستطاع أن يستوعب جانبا كبيرا من الصدمات والضغوطات الخارجية التي شهدناها خلال الأعوام الماضية، مع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، لافتا إلى أن أداء الاقتصاد الوطني كان أفضل بكثير مقارنة بأداء العديد من اقتصادات الدول المشابهة، وهذا يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبناها الأردن.
وبخصوص مستهدف توليد فرص العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بين رئيس الوزراء أنه وبحسب مسح فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص، الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة بشكل دوري كل ستة أشهر، فإنه يسير بوتيرة إيجابية منذ عام 2022، إذ بلغ مجموع صافي فرص العمل المستحدثة منذ مطلع عام 2022 وحتى منتصف عام 2023 أكثر من 136 ألف فرصة عمل مستحدثة، موزعة بواقع 89 ألفا و500 فرصة عمل خلال عام 2022، و46 ألفا و500 فرصة عمل خلال النصف الأول من عام 2023، ويحظى الأردنيون بمعدل 87% منها.


كما بين رئيس الوزراء أن القطاع الخاص ساهم باستحداث غالبية هذه الفرص بما نسبته 76% منها، فيما بلغت 21% من هذه الفرص في القطاع العام، و3% في المنظمات غير الحكومية، علما بأن المؤشر لمتوسط فرص العمل المستحدثة خلال العقد الماضي لما قبل جائحة كورونا، بلغ قرابة 50 ألف فرصة عمل مستحدثة سنويا، وكان أفضلها عام 2010، الذي استحدثت فيه قرابة 63 ألف فرصة عمل، وأقلها عام 2018 الذي استحدثت فيه حوالي 39 ألف فرصة عمل.


ولفت إلى انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2023 بنسبة 2.7%، إذ بلغت نسبتها 21.4% مقارنة مع 24.1% خلال عام 2021، و22.8% خلال عام 2022.


وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم وضع مستهدف واقعي لنسبة النمو الاقتصادي في عام 2024 يبلغ 2.6%، لكن إمكانية تحقيقه ترتبط بالتطورات الإقليمية والعالمية، كما تم استهداف زيادة حجم الاستثمار الأجنبي بما يفوق مليار دينار بحلول عام 2025، تحقق منها حتى الربع الثالث من عام 2023 ما مقداره 673 مليون دينار، لافتا إلى استفادة 517 مشروعا استثماريا من قانون البيئة الاستثمارية الجديد خلال العام الماضي.


وأكد الخصاونة استمرار الحكومة بالعمل على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وترويج الفرص الاستثمارية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية الصادرات، والتوسع في التحول الرقمي، ودعم القطاع السياحي، والبرنامج الوطني للتشغيل، وتطوير مرحلة التعليم المبكر والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتبني المشاريع الهادفة إلى زيادة مصادر المياه، وتخفيض الفاقد منها، وتعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.


كما أكد رئيس الوزراء ضرورة انتظام سيرورة الحياة في المملكة، باعتبار ذلك أمرا أساسيا وحيويا "لن نفرط فيه من أجل تعزيز منعتنا وقدرتنا على النهوض بوطننا ومساعدة أشقائنا".




وتضمن اللقاء التفاعلي، الذي حضره عدد من المسؤولين والأعيان والنواب، وممثلون عن القطاع الخاص، خمس جلسات تناولت محاور الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، وإنجازات البرنامج التنفيذي لعام 2023، والاستثمارات والقطاعات الإنتاجية، والموارد والبيئة المستدامة.--(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جمهورية سلوفينيا ترسل طائرة مساعدات لقطاع غزة

جمهورية سلوفينيا ترسل طائرة مساعدات لقطاع غزة إلى مطار ماركا العسكري

23 شباط 2024
حريق فالنسيا

الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق فالنسيا

23 شباط 2024
zSdA5xdA

السفيرة الأميركية: توقيت زيارة الملك إلى واشنطن كان مناسباً ومهماً للغاية

22 شباط 2024
علم الأردن

الأردن يتقدم بمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة

22 شباط 2024
اقرأ أيضا
مدينة عمان

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

منذ16 ساعة
Untitled

النوايسة يشارك في اجتماع وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي

منذ20 ساعة
الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة

وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي يدعون إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإعلاميين الفلسطينيين

منذ21 ساعة
الأونروا

"الأونروا": رفيق الفلسطينيين في اللجوء والنزوح.. فمن يقتل الشاهد؟ (انفوغراف)

منذ22 ساعة
الملك خلال إلقائه خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية السابقة-(أرشيفية)

"الانتقال الكبير": الأردن يمضي إلى المستقبل بإرادة حرة

منذ22 ساعة
سيدة تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية السابقة - (أرشيفية)

المرأة في 25 عاما.. مشاركة أوسع وطموح أكبر في العملية الديمقراطية

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حصافة المسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

قصة أسطورة من وطني!

نضال المجالي |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ22 ساعة
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات |24 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy
 
 