الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق فالنسيا

قال مدير مديرية العمليات والشؤون الداخلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، الجمعة، إن سفارة الأردن في مدريد تواصلت مع المحاكم الرسمية، والتي اكتشف عدم وجود مواطن أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمدينة فالنسيا الأربعاء، حتى الآن.

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وأضاف القضاة في بيان صحفي، أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت جارية.

وأكد السفير القضاة أن السفارة الأردنية في مدريد تواصلت مع عدد من أبناء الجالية الأردنية في فالنسيا والذين أكدوا سلامتهم وعدم وجود أردنيين ضمن المنطقة المتضررة، وأن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية المختصة للتأكد من عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.