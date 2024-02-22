الأردن يتقدم بمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة

حقق الأردن تقدما ملحوظا بنتائج القيمة الإجمالية لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقّالة لعام 2023، بنتيجة نضج بلغت 64 بالمئة، مرتفعة عن عام 2022 بنسبة 5 بالمئة والتي بلغت آنذاك 59 بالمئة.

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كما حافظ الأردن حسب التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، على المركز الخامس عربيا في الترتيب العام للمؤشر، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى تلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فعُمان، فالأردن.



وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس، يُصنّف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة 17دولة بناءً على مدى نضج 84 خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة ركائز رئيسية هي "توافر الخدمة وتطوّرها" التي تُمثل جانب العرض للخدمات الحكومية الإلكترونية، وركيزة "استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها" التي تُمثل جانب الطلب على الخدمات الحكومية الإلكترونية، وركيزة "الوصول إلى الجمهور" التي تُمثل جانب إدماج هذه الخدمات.



ويُقصد بنضوج الخدمات الإلكترونية وفق المؤشر، أن تكون الخدمة مرقمنة بجميع

مراحلها ومُرفقة بحملات تسويق وتوعية بشأن استخدامها، وأن يستخدمها الأفراد

ومؤسسات الأعمال على نحوٍ سليم مع إتاحة أدوات الدعم والتواصل المباشر لهم.



وحقق الأردن تقدما في جميع ركائز المؤشر الأساسية، حيث حصل في ركيزة "توافر الخدمة وتطوّرها" على نسبة نضج بلغت 70.02 بالمئة بنسبة زيادة مميزة عن عام 2022 بلغت (+7.34) بالمئة وحقّق في ركيزة "استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها" نسبة نضج بلغت 57.36 بالمئة بنسبة ارتفاع عن عام 2022 (+1.27) بالمئة، فيما سجّلت نسبة نضج ركيزة "الوصول إلى الجمهور" 66.09 بالمئة بنسبة ارتفاع عن عام 2022 بلغت (+6.29) بالمئة.



وأكد التقرير ان ارتفاع نتيجة الأردن في المؤشر الإجمالي لنضوج الخدمات الالكترونية لعام 2023 والوصول إلـى مسـتوى نضوج متقـدم لهذه الخدمـات، جاء نظرا للتقـدم الحاصـل فـي معظم مؤشـرات الأداء الرئيسـية خاصة في مستوى تطور الخدمات عبر النقال، وتوفر اللغات على البوابة الالكترونية، وتوفر وسيلة لجمع آراء المستخدمين عبر البوابة الإلكترونية، وصيغة تقديم البيانات المفتوحة،

ومستوى استخدام خدمات المؤشر عبر البوابة الإلكترونية، ومستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية، وتوافر أدوات التواصل ودعم الأفراد. (بترا)