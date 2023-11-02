الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتهاء المهلة الثانية للاشتراك في "تكميلية التوجيهي"

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
مبنى وزارة التربية والتعليم-(أرشيفية)
 انتهت أمس المهلة الثانية التي حددتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2023 الحالي، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة الدكتور محمد شحادة.اضافة اعلان
وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا عن تمديد فترة تقديم الطلبات ليومين، والتي انتهت أمس، لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم للاشتراك في الامتحان خلال الفترة التي أعلنت عنها الوزارة سابقا، والتي انتهت في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال شحادة إن هذه المهلة كانت الفرصة الأخيرة لتقديم طلبات الاشتراك في "تكميلية التوجيهي"، حتى يتسنى للوزارة استكمال التحضير واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقدها.
وأضاف شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس أن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاشتراك بتكميلية "التوجيهي" خلال المهلة الثانية لم يتضح بعد كون عملية التسجيل الالكتروني انتهت في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم أمس، علما أن عدد المسجلين في المهلة الأولى بلغ نحو 80 ألف طالب وطالبة. 
وبين أن الوزارة أعلنت أمس عن برنامج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) 2023 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلسات الامتحان في 28 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتنتهي في 15 كانون الثاني (يناير) المقبل. 
وأشار إلى أن أولى جلسات الامتحان ستشمل مبحث التربية الإسلامية، لافتا الى أن هذه الجلسة بحسب الجدول ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، في حين تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
وقال إن برنامج الدورة التكميلية مريح ومناسب للمشتركين، ويراعي موعد بدء الجلسة الأولى تثبيت التوقيت الصيفي والأحوال الجوية التي قد تسود البلاد خلال الامتحانات.
وأكد أن جدول الامتحان تخللته فواصل زمنية مناسبة، تتراوح بين يوم ويومين، لكن ولأن معظم المشتركين لن يتقدموا في مباحث الامتحان كافة، فسيكون أمامهم وقت كاف بين امتحان وآخر.
وأوضح أن الامتحان التكميلي يعد امتدادا للامتحان العام، وسيطبق عليه ما جرى في الامتحان العام في دورته الماضية من قرارات وتعليمات.
وأكد أن طبيعة الامتحان لن تتغير عما كانت عليه في الدورة الامتحانية السابقة، فالورقة في جميع المباحث ستقتصر على الأسئلة الموضوعية باستثناء ثلاثة مباحث تتراوح فيها نسبة الأسئلة المقالية من
(40 % – 50 %)، وهي: اللغة العربية/ مشترك، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، و100 % أسئلة مقالية للمبحث الزراعي نظرا لخصوصيته.
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