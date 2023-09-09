الأحد 10 أيلول 2023
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بدء توزيع الوجبات الغذائية الصحية على طلبة مدارس حكومية

طلبة في الطابور الصباحي بمدرسة جرش الثانوية للبنين-(الغد)
طلبة في الطابور الصباحي
عمان - تباشر وزارة التربية والتعليم اليوم بتوزيع الوجبة الغذائية الصحية ضمن مشروع المطابخ الإنتاجية، فيما تبدأ بتوزيع البسكويت عالي البروتين أو المحشو بالتمر، اعتبارا من 17 أيلول (سبتمبر) الحالي، بحسب ما أعلنه الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفة.اضافة اعلان
وقال المساعفة  في تصريح لـ"الغد" أمس، إن عدد الطلبة المستفيدين من الوجبة التي تعدها المطابخ الانتاجية لمدة 60 يوما يبلغ نحو 100 ألف طالب وطالبة.
وأضاف أن مشروع التغذية المدرسية يتنم تنفيذه على 3 اشكال هي المطابخ الانتاجية، والبسكويت المحشو بالتمر، والبسكويت "عالي البروتين"، لافتا الى ان هذا المشروع يستهدف طلبة المدارس الحكومية من مرحلة رياض الاطفال حتى السادس الأساسي.
وبين أن مشروع التغذية المدرسية يقدم سنويًا وجبات خفيفة إلى ما يقارب نصف مليون طالب وطالبة في 2500 مدرسة حكومية تتبع 34 مديرية تربية وتعليم، بالإضافة الى 3 مخيمات تابعة لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع أن المشروع الذي تأسس العام 1999، يهدف إلى العمل على تحسين الوضع التغذوي والصحي لطلبة المدارس الحكومية، وذلك من خلال تقديم وجبة غذائية يومية متوازنة، وضمان جودة عملية التعليم والتعلم وإذكاء تفاعلاتها،معتبرا ان هذه الوجبة تسهم في تنمية وتثبيت اتجاهات وعادات غذائية سليمة لدى الطلبة تستمر مدى الحياة.
وفي ما يتعلق بالوجبات الغذائية الصحية التي تعدها المطابخ الانتاجية، اوضح المساعفة ان الوجبة تتكون من حبة معجنات وحبة خضار (خيار) وحبة فاكهة.
وبين أن عدد المطابخ الانتاجية الريادية تبلغ 11 مطبخا موزعة على 8 مديريات تربية وتعليم، لافتا الى ان فكرته تقوم على تمكين السيدات في مطابخ انتاجية تابعة لمؤسسات مجتمع محلي من انتاج وجبات غذائية مدرسية صحية، حيث يقوم المشروع بدعم المجتمعات المحلية من خلال توفير اكثر من 400 فرصة عمل معظمها لسيدات.
ولفت إلى أن المناطق المشمولة بهذا المشروع هي مأدبا، والشونة الجنوبية، والطفيلة، وبصيرا، والأغوار الجنوبية، والمفرق، والرمثا، والبادية الشمالية الشرقية.
واوضح أن كافة المدارس التابعة لمديريات الاغوار الجنوبية والشونة الجنوبية ومأدبا سيحصلون على الوجبة الغذائية الصحية التي تعدها المطابخ الانتاجية في حين ان المديريات الخمس المتبقية سيحصل 70% من طلبة مدارسها على الوجبة التي تعدها المطابخ الانتاجية، و30% يحصلون على البسكويت المدعم بالفيتامينات والمعادن.
ولفت الى ان باقي مديريات التربية والتعليم المشمولة بمشروع التغذية المدرسية ستبدأ بتوزيع البسكويت في 17 ايلول (سبتمبر) الحالي، حيث يتم تقديم بسكويت محشو بالتمر ومدعم بالفيتامينات والمعادن لمدة 25 يوما، والمدعوم من قبل برنامج الاغذية العالمي، كما سيتم تقديم بسكويت عالي البروتين مدعم بالفيتامينات والمعادن من إنتاج القوات المسلحة الأردنية، ولمدة 25 يوم إطعام، بحيث يصبح مجموع أيام الإطعام 50 يوما في الفصل الدراسي الواحد.
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