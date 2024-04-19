الجمعة 19 نيسان 2024
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تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب

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جانب من اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
عمان- أعلن مجلس نقابة الصحفيين، أمس، عن تأجيل اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد من أعضاء المجلس.
وقال نقيب الصحفيين راكان السعايدة، إنه نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة المقبل الموافق 26 نيسان (أبريل) عند الساعة 10 صباحا في مقر النقابة بمن حضر.اضافة اعلان
وأشار إلى أن عدد الحضور للاجتماع اليوم بلغ 26 زميلا من أصل 996، مبينا أن النصاب القانوني للاجتماع النصف زائد 1.
وكشف التقرير السنوي للنقابة، أن إيراداتها عن العام 2023، بلغت أكثر من 385 ألف دينار، في حين بلغت قيمة النفقات نحو 518 ألف دينار، بعجز يصل إلى ما يقارب 132 ألف دينار.
وأظهر التقرير، أن قيمة الموجودات المالية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023، بلغت 4.130 مليون دينار، وتشمل النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة للنقابة وذمم اشتراكات الأعضاء ومشاريع تحت التنفيذ واستثمارات أوراق مالية.
وفيما يخص الصندوق التعاوني والضمان الاجتماعي، بلغت إيراداته خلال العام 2023، نحو 113 ألف دينار، فيما بلغت نفقاته نحو 172 ألف دينار بعجز يقارب 58 ألف
 دينار.
وحول صندوق التأمين الصحي، كشف التقرير السنوي أن إيرادات الصندوق بلغت العام 2023، نحو 593 ألف دينار، وشملت تبرع النقابة بمبلغ 227 ألف دينار وإيرادات الخصم التعاقدي والجسم الطبي بمبلغ 43 ألف دينار واتفاقية التسوية مع شركة "غلوب ميد" بمبلغ 40 ألف دينار.
وبلغ مجوع نفقات عقد التأمين الصحي عن المشتركين من علاجات وبدل إدارة تأمين وغيرها، مبلغ 593 ألف دينار.
وبذلك، تكون الإيرادات متساوية مع النفقات، حيث لم يسجل عجز أو فائض عن العام 2023، بعد تثبيت ما تتحمله النقابة من كلفة التأمين الصحي.
وفيما يخص صندوق إسكان الصحفيين، بلغت إيراداته نحو 30 ألف دينار، حيث تم تحصيل نحو 7 آلاف دينار، كما لم يتم تحصيل مبلغ يقارب 22 ألف دينار.
وبلغت قيمة موجودات الصندوق أكثر من 81 ألف دينار وتشمل ذمم النقابة بمبلغ نحو 35 ألف دينار، فيما تقدر قيمة المطلوبات 3739 دينارا، وهو حساب التكافل والتضامن بموجب نظام صندوق الإسكان.
وكان مجلس النقابة قد دعا الزملاء والزميلات إلى الاطلاع على التقرير السنوي عبر الرابط الآتي:
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