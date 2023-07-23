الأحد 23 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

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وزارة الداخلية
قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/25‏.
‏-‏ نقل مدير القضاء رنا الطورة من مديرية ‏حقوق الانسان مساعداً لمتصرف لواء قصبة عمان / ‏محافظة العاصمة ‏‏.‏اضافة اعلان
‏-‏ نقل مدير قضاء المصطبة زياد الموسى مساعداً ‏لمتصرف لواء الرمثا / محافظة اربد.‏
‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام ‏محمد الملكاوي مساعدا لمتصرف لواء سحاب / محافظة ‏العاصمة .‏
‏-‏ نقل مدير قضاء العريض سفيان العلياني مديراً ‏لقضاء جرينة / محافظة مادبا .‏
‏-‏ نقل مدير قضاء العارضة محمد القيسي مديراً ‏لقضاء العريض / محافظة مادبا .‏
‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية حقوق الانسان حسام ‏النوايسة مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة ‏المفرق.‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة المفرق هيثم ‏حجازي مديراً لقضاء العارضة / محافظة البلقاء .‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان الانسة رحاب ‏المومني مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان .‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء بصيرا واصف ‏العكايلة مساعداً لمتصرف لواء قصبة الطفيلة .‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة جرش هايل ‏النجادات مديراً لقضاء المصطبة / محافظة جرش .‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان سليم ‏الحجايا مساعداً لمدير مديرية التنمية المحلية / مركز ‏الوزارة .‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة مادبا عبد الله ‏الحسبان مساعداً لمتصرف لواء القويسمة / محافظة ‏العاصمة. ‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء الحسا راجح الخلفات ‏مساعداً لمتصرف لواء بصيرا / محافظة الطفيلة .‏
‏-‏ تعيين مدير القضاء علي العمري مساعداً ‏لمتصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة .‏
‏-‏ تعيين مدير القضاء هيفاء العطون مساعداً ‏لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .‏
‏-‏ تعيين مدير القضاء عباس الموانيس مساعداً ‏لمتصرف لواء قصبة جرش / محافظة جرش .‏

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