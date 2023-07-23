تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

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قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/25‏.‏-‏ نقل مدير القضاء رنا الطورة من مديرية ‏حقوق الانسان مساعداً لمتصرف لواء قصبة عمان / ‏محافظة العاصمة ‏‏.‏‏-‏ نقل مدير قضاء المصطبة زياد الموسى مساعداً ‏لمتصرف لواء الرمثا / محافظة اربد.‏‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام ‏محمد الملكاوي مساعدا لمتصرف لواء سحاب / محافظة ‏العاصمة .‏‏-‏ نقل مدير قضاء العريض سفيان العلياني مديراً ‏لقضاء جرينة / محافظة مادبا .‏‏-‏ نقل مدير قضاء العارضة محمد القيسي مديراً ‏لقضاء العريض / محافظة مادبا .‏‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية حقوق الانسان حسام ‏النوايسة مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة ‏المفرق.‏‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة المفرق هيثم ‏حجازي مديراً لقضاء العارضة / محافظة البلقاء .‏‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان الانسة رحاب ‏المومني مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان .‏‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء بصيرا واصف ‏العكايلة مساعداً لمتصرف لواء قصبة الطفيلة .‏‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة جرش هايل ‏النجادات مديراً لقضاء المصطبة / محافظة جرش .‏‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان سليم ‏الحجايا مساعداً لمدير مديرية التنمية المحلية / مركز ‏الوزارة .‏‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة مادبا عبد الله ‏الحسبان مساعداً لمتصرف لواء القويسمة / محافظة ‏العاصمة. ‏‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء الحسا راجح الخلفات ‏مساعداً لمتصرف لواء بصيرا / محافظة الطفيلة .‏‏-‏ تعيين مدير القضاء علي العمري مساعداً ‏لمتصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة .‏‏-‏ تعيين مدير القضاء هيفاء العطون مساعداً ‏لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .‏‏-‏ تعيين مدير القضاء عباس الموانيس مساعداً ‏لمتصرف لواء قصبة جرش / محافظة جرش .‏