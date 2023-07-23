تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

- نقل مدير القضاء رنا الطورة من مديرية حقوق الانسان مساعداً لمتصرف لواء قصبة عمان / محافظة العاصمة .
- نقل مدير قضاء المصطبة زياد الموسى مساعداً لمتصرف لواء الرمثا / محافظة اربد.
- نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام محمد الملكاوي مساعدا لمتصرف لواء سحاب / محافظة العاصمة .
- نقل مدير قضاء العريض سفيان العلياني مديراً لقضاء جرينة / محافظة مادبا .
- نقل مدير قضاء العارضة محمد القيسي مديراً لقضاء العريض / محافظة مادبا .
- نقل مساعد مدير مديرية حقوق الانسان حسام النوايسة مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق.
- نقل مساعد متصرف لواء قصبة المفرق هيثم حجازي مديراً لقضاء العارضة / محافظة البلقاء .
- نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان الانسة رحاب المومني مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان .
- نقل مساعد متصرف لواء بصيرا واصف العكايلة مساعداً لمتصرف لواء قصبة الطفيلة .
- نقل مساعد متصرف لواء قصبة جرش هايل النجادات مديراً لقضاء المصطبة / محافظة جرش .
- نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان سليم الحجايا مساعداً لمدير مديرية التنمية المحلية / مركز الوزارة .
- نقل مساعد متصرف لواء قصبة مادبا عبد الله الحسبان مساعداً لمتصرف لواء القويسمة / محافظة العاصمة.
- نقل مساعد متصرف لواء الحسا راجح الخلفات مساعداً لمتصرف لواء بصيرا / محافظة الطفيلة .
- تعيين مدير القضاء علي العمري مساعداً لمتصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة .
- تعيين مدير القضاء هيفاء العطون مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .
- تعيين مدير القضاء عباس الموانيس مساعداً لمتصرف لواء قصبة جرش / محافظة جرش .