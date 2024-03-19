الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دعوات لتخفيض كلف اشتراك "الضمان" لوقف أعداد المنسحبين

مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي - (تصوير: ساهر قدارة)
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي - (تصوير: ساهر قدارة)
عمان - في وقت خيّر فيه قانون الضمان المشترك الأجنبي غير الأردني، المستكمل لشروط التقاعد، بين الراتب التقاعدي أو تعويض الدفعة الواحدة، أكد خبراء، أن ذلك الخيار سيزيد من عدد المنسحبين من الضمان.اضافة اعلان
وبينوا في أحاديث لـ"الغد" أن خيار تعويض الدفعة الواحدة جيد للمؤسسة وغير مكلف، مقارنة بدفع الراتب ولكنه ليس في مصلحة العامل حتى لو اختاره بنفسه.
وتطرقوا لضرورة تخفيض كلف الاشتراك في الضمان للأردنيين والأجانب، على حد سواء؛ من جل تحفيز أعداد كبيرة للشمول بالضمان، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، إنه يبلغ عدد الأجانب المشمولين بالضمان حتى نهاية العام الماضي نحو 213 ألف مؤمن، وتستحوذ نسبتهم على 14 % من العدد الكلي للمؤمّن عليهم.
ونوّه المعايطة، بأن الخيار بين الراتب التقاعدي أو تعويض الدفعة الواحدة متاح فقط لغير الأردني، أما الأردني المُستَحِق والمُستكمل لشروط التقاعد فيُلزَم بالراتب.
بدوره، قال رئيس بيت العمّال حمادة أبو نجمة إن الأرقام تشير إلى أن ثلثي المشتركين بالضمان، يتلقون تعويض الدفعة الواحدة سواء أردنيون أو غير أردنيين، موضحا بأن العمال الوافدين يشكلون أكثر بقليل من 50 % ممن يحصلون على تعويض الدفعة الواحدة.
ولكن تلك الأرقام، وفقا له، اختلفت قليلا في الجائحة، وارتفعت نسبة الأردنيين لأنهم كانوا يتقاضون تعويض الدفعة الواحدة، عبر برامج متعددة أطلقتها مؤسسة الضمان. 
ولفت أبو نجمة، إلى أن نظام تعويض الدفعة الواحدة مربح للمؤسسة وصناديقها، لأنه يخفف كثيرا من كلف التقاعد التي تتحمّلها، مقارنة بالشخص التي يتقاضى راتبا حتى الوفاة.
ورأى أن تعويض الدفعة الواحدة، ظالم، وبهذا يكون العامل يتقاضى نسبة بسيطة جدا مما دفعه وليس ما يستحقه من تعويضات.
وبين أنه لو توجهت المؤسسة للتقليل من كلف الاشتراك في الضمان سواء للأردنيين أو غير اللأردنيين، ستجد أن عدد المشتركين سيتضاعف جدا، بخاصة أن هناك أردنيين يتهربون أو يجدون طرقا متعددة لعدم الاشتراك في الضمان لارتفاع كلفته، وهذا يفقد صناديق الضمان، مبالغ هائلة كان يفترض استيفاؤها من مشتركين إضافيين.
(التفاصيل ص 3 )
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيسة الفتيات في نادي الأمير علي للصم جولان خاطر - (من المصدر)

ذوات إعاقة يروين قصص كفاحهن لكسر الصورة النمطية حولهن

منذ 49 دقيقة
مقر نقابة الأطباء في مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

"الأطباء" تبحث مآل مفاوضات تطبيق نظام البصمة مع "الصحة"

منذ 49 دقيقة
وزارة المالية

"المالية" تصدر تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات

منذ 49 دقيقة
مواطن يمشي تحت الأمطار في عمان أمس-(تصوير: ساهر قدارة)

ارتفاع على درجات الحرارة في أول أيام الاعتدال الربيعي

منذ 49 دقيقة
متسول في إحدى الشوارع-(أرشيفية)

هل ستراجع "التنمية" آلية ضبط المتسولين لحمايتهم من المخاطر النفسية والجسدية؟

منذ 50 دقيقة
ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لشباب وشابات برنامج “خطى الحسين”

ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لشباب وشابات برنامج خطى الحسين

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الهجوم الأميركي على نتنياهو

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا ما يهمسون به في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

هل من شبهة دستورية في قوانين النقابات؟

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تحت خط الفقر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |منذ 51 دقيقة
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات | منذ2 ساعة
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy
 
 