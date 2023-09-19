"ربطة ملوخية" تدخل شابا أردنيا العناية الحثيثة (تفاصيل)

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تعرض شاب في منطقة الأغوار الجنوبية للدغة خطيرة من أفعى فلسطين بمنطقة الكتف.وقد تم نقله على الفور لقسم العناية الحثيثة في أحد المستشفيات القريبة .وفي تفاصيل عملية اللدغ فقد تعرض الشاب للدغ في كتفه عن طريق يحمل على ظهره كمية من الملوخية وكانت الأفعى بداخلها فتفاجأ بهجوم الأفعى عليه ولدغه في كتفه.