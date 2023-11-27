الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مركزان جديدان للخدمات الحكومية

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة
عمان – أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أمس، أن الحكومة أنجزت أخيراً تصميم وتجهيز مركزين شاملين للخدمات الحكومية في كل من محافظة إربد في الشمال ومحافظة العقبة في الجنوب.اضافة اعلان
وبين الهناندة، أن إطلاق المركزين رسميا سيكون قبل نهاية العام الحالي. 
وقال الوزير في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عملت على الانتهاء من تصميم وتجهيز مركز الخدمات الحكومية الشامل في محافظة إربد في الشمال، وبدأ بتقديم خدماته تجريبيا للمواطنين في انتظار الإعلان عنه وإطلاقه رسميا خلال الأسابيع المقبلة وقبل نهاية العام الحالي. 
وبين الوزير، أن الحكومة عملت أيضا على اختيار المكان المخصص لمركز الخدمات الحكومية الشامل في محافظة العقبة في الجنوب، إذ سيجري إطلاق خدماته تجريبيا في وقت قريب ومن ثم الإطلاق بشكل رسمي. 
وفي حال الانتهاء من إطلاق هذين المركزين الشاملين للخدمات الحكومية في محافظتي إربد والعقبة، سيرتفع عدد المراكز الشاملة التي أطلقتها الحكومة للمواطنين إلى أربعة مراكز، حيث جرى إطلاق مركز خدمات حكومي شامل في منطقة المقابلين في عمان قبل نحو عام، كما جرى إطلاق المركز الثاني في مطار الملكة علياء صيف العام الحالي.
وتقوم فكرة مركز الخدمات الحكومية الشامل، على إيجاد مركز يقدم مجموعة من الخدمات الحكومية التي تستلزم قدوم المواطن ومن مكان واحد وتندرج تحت إطار توجه الحكومة لتطبيق مفهوم "الحكومة الواحدة"، للتسهيل على المواطن وتقديم الخدمات الحكومية التي تلزمه من مكان واحد. 
ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة هي: مراكز أساسية هدفها توفير نافذة محددة وتكاملية؛ لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين؛ بشكل يلمس المواطنون معه تحسنا في نوعية الخدمة المقدمة لهم، إذ يمكن للمواطن زيارة المركز مباشرة أو ترتيب موعد مع بيان الخدمة التي يريدها من خلال تطبيق سند الحكومي، كما حرصت الحكومة على توفير مكتب في المركز يعنى بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتوعية وتدريب المواطنين على استخدامها، إلى جانب توفير وسائل لمراقبة الأداء وقياس رضا المتعاملين.
إلى ذلك، أكد الهناندة أن الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ماضية في اختيار مواقع لمراكز خدمات حكومية شاملة في جميع أنحاء المملكة بعد نجاح التجربة في كل من المقابلين والمطار، موضحا أن الحكومة تخطط لتجهيز وإطلاق أربعة مراكز شاملة للخدمات الحكومية قبل نهاية العام المقبل، في كل من محافظات: معان وجرش والطفيلة ومادبا والكرك.
وأكد أهمية هذه المشاريع، لإنشاء مجموعة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ضمن خطة حكومية تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث وتطوير القطاع وهي خطة شاملة، حيث تشمل الخطة، إنشاء وإطلاق ستة عشر مركز خدمات حكومية شاملة حتى العام 2025، لتقديم مجموعة من الخدمات الحكومية "المكانية" (التي لا يمكن تقديمها إلكترونيا)، والتي تتبع مؤسسات عدة من مكان واحد. 
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