السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرات في عمان والمحافظات تنديدا بالعدوان الغاشم على غزة

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مسيرة حاشدة في إربد احتجاجا على استمرار العدوان على غزة-(الغد)
عمان- محافظات - انطلقت بعد صلاة الجمعة أمس، في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، مسيرات شاركت فيها فاعليات شعبية وشبابية، تنديداً ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.اضافة اعلان
وطالب المشاركون في المسيرات الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
واستنكر المشاركون الصمت الدولي الذي يتجاهل المذابح والمجازر المتواصلة التي ترتكبها آلة القتل والتدمير والتهجير الإسرائيلي بشتى صنوفها ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، مؤكدين أهمية مساندة الدول العربية وكل الشعوب وقياداتها السياسية للفلسطينيين وحقهم المشروع والضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة.
وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته ووجوده وحقه المشروع بإقامة دولته المستقلة. وأشادوا بمواقف الأردن قيادة وشعبا في نصرة وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية ومواقفها المشرفة والإصرار على إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كامل قطاع غزة، وإيصال الإمدادات والتجهيزات الطبية والغذائية إلى القطاع.-(بترا)
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