الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منخفض مصحوب بأمطار في أغلب المناطق

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أرشيفية
 تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة وتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6 - 7) درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وغائمًا جزئيًا إلى غائم احيانا، وتهطل- باذن الله - زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.اضافة اعلان
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وترتفع الأربعاء، درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
إلى ذلك، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن الأداء المطري الشهر الماضي، كان دون معدلاته الشهرية في أغلب المناطق، باستثناء الأغوار الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.
وأضاف أن محطة الباقورة، حققت أعلى مجموع مطري بلغ 44.5 ملم، وبنسبة 11 % من معدلها الموسمي العام، فيما لم تشهد أجزاء من المناطق الجنوبية أي تساقط للأمطار في هذا الشهر.
وأوضح آل خطاب، أن كميات الأمطار التي تهطل خلال الشهر الماضي، تشكل عادةً ما نسبته 3 الى 4 % من المعدل الموسمي العام في الشمال والوسط، فيما يشكل 5 الى 7 % في المناطق الجنوبية والشرقية.
وبين أن الأداء المطري للشهر نفسه، فقد كان أعلى من معدلاته الشهرية في مناطق المملكة، بزيادة تراوحت بين 1 الى 15 % عن معدله الشهري العام.-(بترا)
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