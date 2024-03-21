أسعار الخضار لليوم العاشر في رمضان

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1793طنا، منها 1424طن خضار، و207 أطنان فواكه، و 161طنا من الورقيات.

اضافة اعلان



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40و 70، والبصل الناشف بين 20و30قرشا، والبطاطا بين 40و 60قرشا، والبندورة بين 6و 15قرشا، والجزر بين 30و 40قرشا، والخيار بين 30و 50قرشا، والزهرة بين 15و 25قرشا، والليمون بين 30و 40قرشا، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.

