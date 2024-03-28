الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي بقيمة 310 ملايين دينار

نقود - (تعبيرية)
نقود - (تعبيرية)
بلغت الإيرادات المحلية خلال العام الماضي ما قيمته 8.432 مليارات دينار، مقابل 8.122 مليارات دينار خلال العام 2022، بارتفاع بلغ 310 ملايين دينار.اضافة اعلان

وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 136.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 173.7 مليون دينار، مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 87.6 بالمئة وهذا يعكس النهج الحكومي المتبع في تعزيز الاستقلال المالي.

وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية، يعزى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على الدخل والأرباح بحوالي 215 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1.763 مليار دينار خلال عام 2023، مقارنة بما قيمته 1.548 مليار دينار خلال العام 2022.

ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.

على صعيد آخر، ارتفعت النفقات العامة خلال العام 2023 بما قيمته 537.2 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 11.004 مليار دينار أو ما نسبته 5.1 بالمئة، مقارنة مع العام 2022، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 672 مليون دينار أو ما نسبته 7.5 بالمئة. (بترا)
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