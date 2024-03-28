الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع صادرات الأردن من الألبسة والأسمدة في كانون الثاني

ملابس - (تعبيرية)
ملابس - (تعبيرية)
شهدت الصادرات الوطنية في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، نموا في نسب صادراتها لكل من الأسمدة بنسبة 82.6 بالمئة، والألبسة وتوابعها بنسبة 21.2 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بما نسبته 8.8 بالمئة.اضافة اعلان

وفي المقابل، تراجعت نسب الصادرات الوطنية خلال كانون الثاني/ يناير لهذا العام، لكل من الحلي والمجوهرات بنسبة 21.4 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 8.3 بالمئة، والفوسفات 22.2 بالمئة، إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 2.8 بالمئة.

وأظهرت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري للتجارة الخارجية أن قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة بلغت في كانون الثاني الماضي ما يقارب 42 مليون دينار، مقارنة مع 23 مليونا لنفس الشهر من العام الماضي، فيما وصلت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها حوالي 132 مليون دينار، مقابل 109 ملايين للشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت صادرات محضرات الصيدلة 37 مليون دينار في كانون الثاني الماضي مقارنة مع 34 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب المعطيات الإحصائية، وصلت قيمة صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات في كانون الثاني من العام الحالي، حوالي 55 مليون دينار، مقابل 70 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات البوتاس الخام حوالي 44 مليون دينار، مقابل 48 مليونا لنفس فترة المقارنة من العام الماضي.

فيما بلغت قيمة صادرات المملكة من الفوسفات في كانون الثاني من العام الحالي، نحو 42 مليون دينار، مقارنة مع 54 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، كما وصلت قيمة صادرات المواد الأخرى حوالي 241 مليون دينار في كانون الثاني لهذا العام، مقارنة مع 248 مليونا لنفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت البيانات الإحصائية، إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 1.2 بالمئة، وصولا إلى 593 مليون دينار، مقارنة مع 586 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي.

وتعرف الصادرات الوطنية وفقا لنظام التجارة الخارجية بأنها جميع السلع المعدة للتصدير خارج المملكة، والتي تمَّ إنتاجها أو تصنيعها محليًّا بالكامل، أوالتي أُجرِي عليها عملية صناعية غيَّرت من شكلها وقيمتها. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
97993d93-the-jordan-iraq-tereibil-border-crossing-archives-1536x951-1

صناعيون: الرسوم الجمركية تعيق صادرات الأردن للعراق

23 آذار 2024
بطاطا

قطر تبدأ باستيراد البطاطا من الأردن بكميات كبيرة

20 آذار 2024
خضار - (تعبيرية)

16 % ارتفاع الصادرات الزراعية الأردنية خلال 2023

20 آذار 2024
دائرة الإحصاءات العامة - (أرشيفية)

الإحصاءات: أدنى طلب على البيانات خلال 2023 من قبل الإعلاميين

17 آذار 2024
اقرأ أيضا
نقود - (تعبيرية)

ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي بقيمة 310 ملايين دينار

منذ 28 دقيقة
شيك

غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات

منذ4 ساعة
الربط الكهربائي الأردني- العراقي

الربط الكهربائي الأردني- العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل

منذ4 ساعة
محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

44.40 دينار سعر غرام الذهب محليا

منذ4 ساعة
الدينار

طلب جيد على الدينار عند شركات الصرافة

منذ5 ساعة
بورصة عمان - (أرشيفية)

إصدار دليل الاستثمار في بورصة عمان

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

تلك الخطايا المغلفة بوهم التقديس

مالك العثامنة |اليوم

غزو رفح ورفع الحصانة عن الكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات | منذ17 ساعة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات | منذ18 ساعة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 