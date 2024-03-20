الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

16 % ارتفاع الصادرات الزراعية الأردنية خلال 2023

خضار - (تعبيرية)
خضار - (تعبيرية)
بين أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة كشفت عن زيادة اعتماد الأردن على منتجاته الزراعية.
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وأضاف في تصريح اليوم الأربعاء، لوكالة (بترا)، أنه رغم التحديات المناخية وشح مصادر مياه الري، إلا أن الواردات الزراعية انخفضت من 4.16 مليار دينار عام 2022 إلى 3.7 مليار عام 2023 وبنسبة 10.4 بالمئة، علما بأن المستوردات الزراعية تشكل حوالي 20.5 بالمئة من إجمالي المستوردات الأردنية.

من جهة أخرى، كشفت البيانات أنه بالرغم من الظروف الإقليمية التي تؤثر على الصادرات الأردنية بشكل عام إلا أن القطاع الزراعي زادت قيمة صادراته من 968.7 مليون دينار عام 2022 إلى 1.126 مليار دينار عام 2023 وبنسبة 16 بالمئة، علما بأن الصادرات الزراعية تشكل حوالي 13.6 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية.

وأشار الحياري إلى أن هذه النتائج تأتي بعد نجاح الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 والتي تنفذها وزارة الزراعة لتطوير قطاع الزراعة وزيادة الصادرات الزراعية وخلق فرص العمل للشباب المتعطلين عن العمل وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين وفق سلسلة من المحاور تتناغم لتعمل على تنظيم وتطوير القطاع الزراعي وتعالج التحديات وفق زراعات تصديرية تستهدف الأسواق الخارجية إلى جانب زراعات النقص التي تساهم في رفع أرقام الاكتفاء الذاتي مما يقلل الاعتماد على المستورد.
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