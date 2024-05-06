الإثنين 06 أيار 2024
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الحاج توفيق يدعو لتعزيز التجارة البينية بين الأردن ومصر

لقاء جمع غرفة تجارة الأردن مع وفد مصري
لقاء جمع غرفة تجارة الأردن مع وفد مصري

أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز التجارة البينية وعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن ومصر، وإزالة أية معيقات أمام حركة انسياب المستوردات والصادرات بالاتجاهين.

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جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع وفد مصري يمثل المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.


وحسب بيان لتجارة الأردن اليوم الاثنين، بحث اللقاء ترتيبات زيارة بعثة تجارية مصرية للأردن مطلع الشهر المقبل بترتيب من غرفة تجارة الأردن ومكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية في عمان، ومجلسي التصدير للصناعات الكيماوية ومواد البناء في مصر، لاستكشاف الأسواق الأردنية والأسواق المجاورة وبناء شراكات تجارية.


ولفت لأهمية زيارة البعثة التجارية المصرية للمملكة ودورها في استكشاف الفرص المتوفرة، والتشبيك بين المستوردين والتجار وبخاصة بقطاعات الكيماويات والأسمدة ومواد البناء، وزيارة الشركات التجارية الأردنية بهدف بناء شراكات جديدة.
وأكد حرص قطاع التجارة والخدمات على تنمية وتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في كلا البلدين.


وأشار الحاج توفيق، الى التجربة الناجحة والتوأمة بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والنقابة العامة للمواد الغذائية، حيث سبق أن استضاف الأردن العام الماضي بعثة تجارية مصرية ضمت عشرات من الشركات المتخصصة بالصناعات الغذائية ومواد الطباعة والتغليف.


من جهتها، أكدت رئيسة مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية بعمان منى عبود، أن العلاقات بين البلدين تكاملية حيث ترتبط مصر والمملكة بروابط وثيقة وممتدة ساهمت في زيادة التبادل التجاري البيني، لافتة الى تجارب استثمارية مشتركة ناجحة بالعديد من القطاعات.


وأوضحت أنه سيشارك في البعثة التجارية 21 شركة بهدف تعريف المستوردين والتجار من الاردن بمنتجات القطاعات المستهدفة التي تشهد تطورا كبيرا، مما يجعلها مؤهلة للتواجد بالسوق الأردنية، والأسواق العربية من خلال المملكة.


بدورهم، أشار المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة محمد مجيد، ومدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس يحيى المنشاوي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أحمد عبد الفتاح، أن الشركات المشاركة في البعثة تستهدف استكشاف أسواق جديدة بالمنطقة، من خلال زيارات ميدانية ولقاءات ثنائية واجتماعات منفردة مع المستثمرين والموردين والتجار بالمملكة.


وأكد أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا اللقاء، أهمية البعثات التجارية ودورها الحيوي في تعزيز التجارة البينية وتوسيع نطاق الأعمال للشركات، وفتح أسواق جديدة للموردين والمصدرين.


ولفتوا إلى أهمية البعثات في تبادل المعرفة والتجارب والخبرات مع شركات أخرى في أسواق مختلفة، ما يمكنها من تحسين عملياتها ومنتجاتها وزيادة تنافسيتها، مؤكدين استعداد الغرفة لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة.

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