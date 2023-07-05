الأربعاء 05 تموز 2023
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"الطاقة" تطرح عطاء تركيب 1200 سخان شمسي لمساكن الأسر الفقيرة في الأقاليم الثلاثة

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سخان شمسي
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، عن طرح عطاء توريـــد وتركيــــب وتشغيل أنظمة السخانات الشمسية لمساكن الاسر الفقيرة في اقليم الجنوب والشمال والوسط  وبواقع 400 مسكن لكل اقليم بحسب مدير صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة.اضافة اعلان
وقال إن بيـــــــــع نسخ دعوة العطـاء الكترونيا من خلال موقع  الوزوارة الالكتروني Memr.gov.jo من يـــــــوم الخميس  الموافق 6/7/2023 الى يوم الخميس  الموافق 13/7/2023 الساعة الواحدة  ظهـراً.

وأضاف أن آخـــــر موعد لاستقبال  الاستفسارات على   الايميلHana.AlZuabi@MEMR.GOV.JO و Karam.Ajarmeh@MEMR.GOV.JO, يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023، فيما حددت الوزارة آخــــــر موعـــد لتقديــــــم العـــروض الساعــــــة الثانية عشرا  ظهـــــــراً مــــــــن يــــــــــــــوم الخميس  الموافق 27/7/2023.
ويتم دفع ثمن نسخة العطاء والبالغ قيمتها 125 دينار غير مستردة إلكترونيا من خلال تطبيق (اي فواتيركم) على ان يرفق بعرض الأسعار المقدم تأمين دخول للعطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق  صادر عن بنك محلي  باسم معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية بالاضافة الى وظيفته و تبقى سارية لمدة (120 ) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
وبحسب حمزة، يشترط أن يكون المناقص حاصلاً على رخصة في مجال الكهروميكانيك (اختصاص ميكانيك ) بالفئة الثانية أو الثالثة بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة و الشركات ذوات الاختصاص بأنظمة السخانات الشمسية بموجب شهادة تسجيل الشركة والمعتمدة لدى صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
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