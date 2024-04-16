الثلاثاء 16 نيسان 2024
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"الطاقة والمعادن" تشارك في برنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل

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مشاركة اردنية في برنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل ٢٠٢٤ بأبوظبي

أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على تعزيز القدرات في مجال عمل قطاع الطاقة من خلال تبادل الخبرات ومشاركة أحدث البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات لمعالجة التحديات لتحقيق مستقبل طاقة أكثر أماناً واستدامة.

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جاء ذلك خلال مشاركته اليوم برنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل ٢٠٢٤ المنعقد خلال الفترة ١٦-١٨ من الشهر الحالي بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي بهدف دفع أجندة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتوفير منصة عالمية للأعمال والابتكار والتعلم وتبادل المعرفة، وبمشاركة نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الأستاذة زاهرة طبيشات وبحضور نخبة من صُناع السياسات وأصحاب القرار والخبراء المختصين مع مزودي الحلول.

وتحدّث السعايدة عبر شبكة أبوظبي للإعلام حول أبرز الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة في الأردن، وأهمية المشاركة في هذا اللقاء، والذي يأتي بهدف دفع أجندة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتوفير منصة عالمية للأعمال والابتكار والتعلم وتبادل المعرفة.

والتقى السعايدة عدد من المسؤولين في جهات متخصصة مثل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة مصدر لطاقة المستقبل وغيرها.

كما سيتخلل المشاركة تنفيذ جولات متخصصة تتضمن أحدث التقنيات الداعمة للتحول الأخضر في مجالات متنوعة مثل الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وتحليل المياه والذكاء الاصطناعي والمرونة المناخية وحماية البيئة بالإضافة إلى التنقل الكهربائي.

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