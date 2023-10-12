الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الطباع: الذكاء الاصطناعي شريك استراتيجي في تطوير قطاع الأعمال

2dc6fcc2-03e8-4f88-a832-f3c982dd671b
ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي
عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية الأكاديمين الأردنيين ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي بحضور عدد من رجال الأعمال والأكاديمين، لإبراز الفرص الكبيرة التي من الممكن أن تعمل على تطوير الأعمال.اضافة اعلان

بدوره أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين في كلمته الافتتاحية على أهمية الذكاء الاصطناعي في عصرنا الحالي حيث يمثل فرصة كبيرة لقطاع الأعمال، من حيث سرعة ودقة تحليل البيانات والتي تمكن الشركات من اتخاذ القرارات بشكل أفضل وأكثر استدامة، وتحسين عمليات التنبؤ والتخطيط وتوجيه الاستراتيجيات نحو تحقيق النجاح.

وحث الطباع استثمار الشركات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بشكل أمثل لمساهمتها في تحقيق التنافسية وزيادة الإنتاجية، كما تحسن من خدمة العملاء، حيث ان الشركات التي تضيف التعلم الآلي والتفاعل الإدراكي الى عمليات الأعمال التقليدية والتطبيقات يمكنها أن تحسن من تجربة المستخدم وتعزز من الإنتاجية.

ورحب الطباع باستحداث تخصص الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأردنية حيث تمنح الطلاب فرصة لفهم واستغلال إمكانيات هذا المجال والمساهمة في التقدم التكنولوجي والاقتصادي، إلا أنه حذر من البعد السلبي للذكاء الاصطناعي وسوء استعماله وتحديه لبعض الثقافات والعادات الإيجابية في مجتمعنا والذي يؤدي إلى تبعات سلبية على الاقتصاد.

من جانبه، قدم الدكتور قاسم الردايدة عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب في جامعة اليرموك عرض عن أهمية الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، حيث أكد الردايدة أن لاشك أن الذكاء الاصطناعي وعلم السيبراني أحدث ثروة صناعية في العالم، فالهدف من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هو العثور على الأنماط المخفية وجمع الأفكار والبيانات التي يحتاجها الإنسان.

مشيراً الردايدة أن اهتمام صانعي القرار بالتحول الرقمي وضرورة إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في الخدمات الإلكترونية، سيفتح الآفاق إلى اهتمام الشركات بهذا الجانب لتطوير التطبيقات المناسبة وتوفير فرص عمل لخريجي تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وكذلك فرص وجود مشاريع ريادية صغيرة وكبيرة في هذا الإطار، حيث أن من التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال هو تحليل البيانات والتنبؤ، إدارة سلسلة التوريد، التحسين في عمليات الإنتاج والتشغيل، وتحسين خدمة العملاء والتفاعل معهم، فإن الذكاء الاصطناعي بدأ من خمسينيات القرن الماضي ومنذ ذلك الوقت يشهد الذكاء الاصطناعي تطور كبير، حيث أن الذكاء الاصطناعي هي تكنولوجيا مبتكرة يمكن من خلاله تعلم واتخاذ القرارات ويستخدم في خدمة الانسان على كافة القطاعات. 

و أكد الردايدة أن هناك بُعد سلبي في الذكاء الاصطناعي كنشر الأكاذيب وغيرها تؤثر على سوق العمل، لكنها ناتجة عن سوء استخدام الانسان يمكن السيطرة عليها من خلال القوانين الرادعة، فإن الذكاء الاصطناعي هو "المستقبل فلنكون جزء من هذا المستقبل".

وقدم الردايدة مجموعة من المقترحات للتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين تعود بالنفع على الاقتصاد وعلى أبناء الوطن ومنها تنظيم ودعم ورش عمل لمؤتمرات تتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، إنشاء مختبر للذكاء الاصطناعي في جامعة اليرموك، تنظيم أنشطة تتعلق بالذكاء الاصطناعي بين كلية تكنولوجيا المعلومات وكلية الأعمال في جامعة اليرموك مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.. سلاح ذو حدين

الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.. سلاح ذو حدين

12 أيلول 2023
اقرأ أيضا
الذهب

38.5 دينار سعر الذهب محليا

منذ1 ساعة
النفط يواصل انخفاضه

النفط يواصل انخفاضه

منذ1 ساعة
آثار القصف الوحشي الذي خلفه طيران الاحتلال في غزة أمس - (وكالات)

وحشية الاحتلال والتحركات الأميركية تفاقمان مخاوف ارتفاع أسعار النفط

منذ12 ساعة
حقل تمار في البحر الأبيض المتوسط - (أرشيفية)

غاز الاحتلال.. الانقطاع يزيد الكلف ولا يمس أمن الطاقة

منذ12 ساعة
Untitled-1

538 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني.. منصات التواصل الاجتماعي تتحيز للاحتلال

منذ12 ساعة
Untitled-1

عدوان الاحتلال يضعف الموسم السياحي

منذ12 ساعة
افكار و مواقف

أمريكا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تسليح الأردنيين

موفق ملكاوي |اليوم

إبداع المقاومة أم فشل العدو

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نمو ولكن!

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكلفة الاقتصادية لحرب غزة

رعد التل |اليوم

مصر والأردن.. المخطط واحد

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات | منذ13 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 