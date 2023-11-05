الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تحويل 7 محطات محروقات للنائب العام الشهر الماضي

محطة محروقات - (تعبيرية)
محطة محروقات - (تعبيرية)
حولت مؤسسة المواصفات والمقاييس (6) محطّات محروقات إلى النّائب العامّ بسبب مخالفة المشتقات النفطية المباعة بها للقواعد الفنيّة الأردنيّة، وأغلقت جميع مضخات المحروقات المتلاعب بها في هذه المحطات، وفق مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير.اضافة اعلان

وقالت الزهير إنه تم إنذار محطّة وتحويل أخرى للنائب العامّ بسبب تلاعب عمّال التّعبئة بالكميّات، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم وفق قانون المواصفات والمقاييس رقم "22" لسنة "2000" وتعديلاته.

وأكدت استمرار الجولات الرّقابيّة على محطّات بيع المحروقات وسحب العيّنات وفحصها، موضحةً أن الجولات أسفرت عن اكتشاف تلاعب بنوعيّة المحروقات وعدم مطابقتها للقواعد الفنيّة.

وأهابت الزّهير بالمواطنين بضرورة إبلاغها عند الشّك بوجود تلاعب بعدادات المحروقات أو جودتها عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصّة "سند جو" على الرقم (065008080).
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