الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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عربيات: السياحة الفرنسية للأردن ستشهد زيادة مميزة العام المقبل

البترا - (أرشيفية)
البترا - (أرشيفية)
وقع مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، اليوم الأربعاء، اتفاقية دعم للطيران العارض إلى الأردن مع شركة (Top of Travel) الفرنسية، بهدف زيادة أعداد السياح الفرنسيين للمملكة.اضافة اعلان

جاء توقيع الاتفاقية ضمن المشاركة في معرض السياحة العالمي (IFTM Top Resa) الذي ينعقد في باريس بحضور نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن والرئيس التنفيذي لشركة top of travel والرئيس التنفيذي لشركة الثريا للسياحة والسفر فادي أبو عريش والمستشار في وزارة السياحة والآثار هشام العبادي.

وقال وزير السياحة والآثار/ رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي في بيان، إن هذه الاتفاقية ستنعكس بالإيجاب على أرقام السياح الفرنسيين الذين سيزورون الأردن، مشيرا إلى أنه سيتم تسيير رحلات طيران عارض من أكثر من 20 مقاطعة فرنسية إلى عمّان والعقبة.

من جانبه، أكد عربيات، أهمية توقيع هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على دعم رحلات الطيران العارض ضمن برامج حوافز تشجيعية وتسهيلات تسهم في تعزيز جذب السائح من فرنسا إلى الأردن.

وتوقع عربيات أن تشهد السياحة الفرنسية للأردن زيادة مميزة خلال العام المقبل.

وبحسب البيان، تستمر فعاليات مشاركة هيئة تنشيط السياحة ضمن الجناح الأردني في معرض (IFTM Top Resa) خلال الفترة 3-5 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، حيث يتم على هامش المعرض عقد لقاءات مشتركة مع مكاتب السياحة والسفر العالمية وشركات الطيران المنتظمة والطيران العارض بشكل مستمر لبحث تنشيط السياحة الأوروبية وبخاصة الفرنسية إلى الأردن.
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