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أدرجت وزارة الاستثمار أخيرا، من خلال منصتها الإلكترونية التي أطلقتها بعنوان" استثمر في الأردن"، فرصة استثمارية لإنشاء مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.ويتضمن هذا المركز مسارح وغرفا للمؤتمرات، ومساحات داخلية وخارجية تفاعلية، إضافة إلى مساحات عرض دائمة ومؤقتة، حيث سيتميز المشروع بطراز معماري جذاب وعصري.وأشارت بيانات المنصة، إلى أن عدد فرص العمل المتوقعة لهذا المشروع 500 فرصة، بحجم استثمار يصل إلى 28 مليون دولار، وأن معدل العائد الداخلي المتوقع للمشروع 20- 24 بالمائة، كما تبلغ فترة استرداد هذا الاستثمار نحو 5 سنوات، ومن المتوقع إقامة المشروع في عمان/ منطقة مرج الحمام أو طريق المطار.وبينت المنصة أن التكنولوجيا أحدثت تغيرات جذرية وكبيرة في عالم المؤتمرات والمعارض والاجتماعات، إذ أصبح من الممكن الحصول على هذه الميزات من خلال المشاركة في الندوات والدورات التعليمية المفتوحة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من أن الإنترنت قدم حلولاً لعقد الاجتماعات الافتراضية، إلا أن المؤتمرات والاجتماعات الوجاهية لا تزال ذات أهمية كبيرة على الرغم من التطور التكنولوجي في المجال الافتراضي.وأوضحت، أنه مع بقاء المؤتمرات ركيزة أساسية في عالم مجتمع الأعمال، يواجه المنظمون حاجة ملحة لابتكار طرق جديدة لتحقيق قيمة مضافة لاجتماعاتهم، مع وجود عنصر الإبداع والابتكار أكثر من أي وقت مضى.وسيوفر مشروع مركز المؤتمرات والمعارض المقترح التميز في إدارة المرافق والمؤتمرات، من خلال تفرده في الموقع وطريقة تصميمه والمختلفة في كل جانب من جوانبه، ابتداءً من المساحات الواسعة وصولًا إلى التشطيبات النهائية والمواد المستخدمة.وسيشتمل المركز على مساحات داخلية وخارجية تفاعلية، ومسارح وغرف مؤتمرات، بالإضافة إلى مساحات عرض دائمة ومؤقتة، وتبلغ مساحة المشروع 54 ألف متر مربع.ويتطلب المشروع من المستثمر تصميم وتمويل وتطوير مركز المؤتمرات والمعارض، وتطوير الأعمال من خلال إقامة شبكة علاقات والعمل على جذب المعارض المتخصصة، وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات الثنائية (B2B) سنوياً.وتكمن عوامل نجاح هذا المشروع في الحاجة إلى خدمات المعارض والمؤتمرات والفعاليات في عمّان، والترويج للأردن كمركز رئيسي للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وإدارة ممتازة للعقارات والمرافق للحفاظ على قيمتها وتحسينها، وبالتالي الحصول على العائدات المرتفعة المرغوبة باستمرار.-(بترا)