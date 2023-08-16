الخميس 17 آب 2023
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مادبا تستقبل 418.3 ألف سائح منذ بداية العام

سياح يسيرون في شارع مادبا السياحي-(أرشيفية)
سياح يسيرون في شارع مادبا السياحي-(أرشيفية)

ارتفع عدد زوار محافظة مادبا من السياح بنسبة 116 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مدير سياحة مادبا وائل جعنيني.

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وقال جعنيني لـ "الغد" "في ظل ما تشهده المحافظة من نشاط ملحوظ في زيادة أعداد السياح الذين سجلوا أكثر من 418.3 ألف سائح منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة مع 193.5 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 224.8 ألف سائح".


وأكد أن هذا الارتفاع الملحوظ في أعداد السياح أدى إلى وجود نشاط سياحي ملموس في مختلف المواقع السياحية والأثرية إضافة إلى المنشآت السياحية.


وحول الجنسيات الأكثر زيارة الى المحافظة كانت الأميركية بالمركز الأول إذ وصل أعداد الزوار منها الى أكثر 57.4 الف زائر، وحصلت الجنسية الإيطالية على المركز الثاني في أعداد الزوار إذ بلغوا أكثر من 48.8 الف زائر، وسجلت الجنسية الفرنسية المركز الثالث إذ بلغ أعداد الزوار منها الى أكثر من 34.5 الف، وبلغ عدد زوار مادبا من الجنسية الإسبانية اكثر من 29.9 الف، وبلغ زوار المحافظة من مختلف دول الاتحاد الأوروبي 22.3 الف سائح، وبلغ عدد السياحة الداخلية نحو 26.9 الف سائح أردني.


وعن المواقع السياحية والأثرية الأكثر استقبالا لزوار مادبا حصل جبل نيبو على المركز الأول إذ استقبل كل زائرين المحافظة والبالغين أكثر من 418 الف، وسجلت كنيسة الخارطة المركز الثاني 299.4 الف زائر، وسجل مركز زوار المحافظة المركز الثالث إذ استقبل اكثر من 275.5 الف زائر، واستقبلت حمامات ماعين أكثر من 46.9 الف سائح وبانوراما البحر الميت استقبلت اكثر من 27.6 الف سائح.


ونوه جعنيني الى أهمية تنظيم برامج سياحية في مادبا لغايات إطالة مدة إقامة السائح أكثر فيها وذلك عبر وضع المواقع السياحية و الأثرية على خريطة البرامج التي تنظمها مكاتب السياحة والسفر الذي يضع في برامجه موقعين فقط وهم جبل نيبو و كنيسة الخارطة.


وأشار جعنيني أن محافظة مادبا تضم مئات المواقع السياحية و الأثرية التي تستحق الزيارة.


وأضاف جعنيني أن مديرية سياحية مادبا تسعى على الدوام لتطوير الخدمات والمرافق الصحية في مختلف المواقع السياحية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة كافة وتقديم أفضل الخدمات للزوار.


وبين جعنيني أن محافظة مادبا تضم 22 فندقا ما بين النجمة والأربع نجوم بسعة 596 غرفة فيها نحو 1139 سريرا.


واضاف "كما تضم مادبا حسب جعنيني 31 مطعما سياحيا مابين نجمة وحتى ثلاث نجوم، ويوجد في مادبا نحو 29 مشغلا متخصصا بعمل الفسيفساء والبسط والتطريز اضافة الى الرسم بالرمال، وتضم نحو 33 متجرا متخصصا في التحف الشرقية، ويوجد في المحافظة 5 مكاتب سياحية وسفر وحج وعمرة".


وتضم مادبا نحو 277 موقعا أثريا بحسب قاعدة بيانات دائرة الآثار العامة.


وكانت وزارة السياحة والآثار أكدت أن أعداد زوار المملكة الدوليين حقق ارتفاعا ملحوظا ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، إذ بلغ عدد الزوار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 نحو 3.720.259  زائرا محققا ارتفاعا بنسبة 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

 

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