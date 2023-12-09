مذكرة تفاهم بين الاقتصاد الرقمي و"الحياة العملية لتنمية المشاريع"

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وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة الحياة العملية لتنمية المشاريع مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين في دعم أعمال حاضنة الأعمال التابعة للشركة "ليفـ-إنـك الأردن" والمتخصصة كحاضنة لتمكين الشباب الأردني ورواد الأعمال وتحويل مهاراتهم الإبداعية إلى مشاريع ناشئة في مجال الصناعة الإبداعية.وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ومدير عام شركة الحياة العملية شادي الحسن تقديم الدعم اللازم للحاضنة من خلال البرامج والمشاريع التي تقدمها الوزارة وتشبيك حاضنة "ليفـ-إنـك الأردن" مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والجهات المانحة لدعم حاضنة الأعمال، كما تهدف المذكرة إلى التشبيك مع رياديي الأعمال للاستفادة من الخدمات التي تقدمها حاضنة الأعمال.وتتضمن مذكرة التفاهم تطوير وتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها "ليفـ-إنـك الأردن" لمجتمع الاقتصاد الإبداعي في المملكة والتركيز على دعم المجتمع المحلي والسعي لفتح أسواق جديدة لمنتفعي الحاضنة داخل المملكة وخارجها بهدف احتضان وتمكين المبدعين والعمل على إنتاج وتصدير العمل الفني والإبداعي للسوق المحلي والعالمي.من الجدير بالذكر أن حاضنة “ليفـ-إنـك الأردن" تعنى بالعمل على تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع الناشئة واكتساب المهارات غير التقليدية ومواكبة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وتطوير وإنتاج وتجريب المنتجات والخدمات التي ينتجها رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وصولًا إلى تهيئة الأسواق عبر الاقتصاد الرقمي وحتى نقاط البيع المباشر والمشاركة في المعارض داخل المملكة وخارجها.