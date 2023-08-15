15 % انخفاض أسعار المستلزمات المدرسية

عبد الرحمن الخوالدة

بدأ قطاع القرطاسية والمكتبات ينتعش مجددا مع قرب بدء الموسم الدراسي الجديد 2023-2024، في ظل تراجع أسعار مستلزمات القطاع بنسب تناهز 15 %، بحسب عاملين في القطاع.

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وأوضح عاملون، أن أسعار بيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية لهذا الموسم انخفضت بنسبة تتراوح بين 10-20 % مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انخفاض أجور الشحن وأسعار الورق في الأسواق العالمية، مشددين على أن الأسعار في السوق المحلية تناسب الفئات الاجتماعية كافة.



ويشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم)، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لمجموعة الإنفاق على التعليم بلغ نحو 1.78 %.



وقال ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن همام خالد حبنكة "إن محال ومكتبات بيع القرطاسية تشهد حركة نشطة جيدة، منذ بداية الأسبوع الحالي".



وبين حبنكة أن أسعار القرطاسية لهذا الموسم طرأ عليها انخفاض بما نسبته

10 %، نتيجة لانخفاض أجور الشحن وأسعار الورق في الأسواق العالمية، بعد أن شهدت ارتفاعا خلال العامين الماضيين في أعقاب جائحة كورونا.



وبحسب حبنكة، فإن حجم الإقبال الأكبر من قبل المواطنين يتركز على الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام وغيرها من المستلزمات، إذ تتراوح أسعار الحقائب في السوق المحلية بين 3-10 دنانير، وتتفاوت أسعار الدفاتر وفق حجمها؛ إذ تتراوح أسعار بيع الدفاتر من فئة 40 ورقة بين 17-20 قرشا، ومن فئة 60 ورقة بين 20-25 قرشا، ولفئة 80 ورقة تتراوح بين 25-35 قرشا.



واشتكى حبنكة من مواجهة أصحاب المحال والمكتبات المختصة ببيع القرطاسية حالة من التغول من قبل بعض القطاعات التجارية الأخرى التي تقوم ببيع هذه المواد أيضا، ما يمثل مصدر تهديد لقطاع القرطاسية ويؤثر على نشاطه التجاري.



ومن جانبه، أكد ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الأردن محمد الصفدي، اشتداد نشاط الطلب على المواد القرطاسية والمستلزمات المدرسية مع اقتراب العام الدراسي، موضحا أن وتيرة الطلب في القطاع ستبقى مرتفعة حتى بداية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.



وأوضح الصفدي أن القطاع يغطي حصة كبيرة من المنتجات القرطاسية التي يحتاجها السوق المحلي من دفاتر وألواح وعلب ألوان ومعجون وغيرها؛ حيث إن القطاع يغطي ما نسبته 50 % من الحاجات المحلية.



وأشار الصفدي إلى أن الأردن يملك أكثر من 120 منشأة متخصصة في صناعة الورق والكرتون والقرطاسية المدرسية؛ إذ يوجد لدينا في الأردن 3 مصانع للورق ومصنع وحيد لأقلام الحبر، ويقدر عدد العاملين في هذه المصانع قرابة 5 آلاف عامل، تبلغ نسبة الأردنيين منهم حوالي 94 %.



وبين الصفدي أن إجمالي إنتاج الأردن من الورق والكرتون والمستلزمات المكتبية يبلغ سنويا نحو 50 مليون دينار، لافتا إلى أن حجم إنتاج قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بشكل عام يقارب سنويا حوالي 1.58 مليار دولار، وتبلغ قيمة ما يتم تصديره نحو 310 ملايين دولار؛ حيث يشكل ما نسبته 6.4 % من حجم الصناعة المحلية و2.7 % من حجم الصادرات الصناعية.



وبدوره، أكد عضو غرفة تجارة عمان وصاحب أحد محال بيع الملابس أسعد القواسمي، أن مراكز بيع الألبسة تشهد نشاطا كبيرا على بيع الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية من ألبسة وأحذية، مبينا أن الظروف الجوية السائدة أثرت على حركة البيع في اليومين الماضيين، إلا أنه من المتوقع أن تتحسن، خاصة مع بقاء أيام قليلة على موعد بدء الدوام المدرسي.



وحول أسعار بيع الزي المدرسي والأحذية، أوضح القواسمي أن الأسعار لهذا الموسم مستقرة وتناسب الشرائح المجتمعية كافة، مبينا أن سعر بيع زي المدرسي للذكور والإناث يتراوح بين 6-10 دنانير وفقا للجودة والفئة العمرية، في حين تتراوح تكلفة المستلزمات المدرسية المتعلقة بالزي والأحذية وغيرها بشكل عام للطالب الواحد ما بين 35-40 دينارا.



إلى ذلك، قال المستثمر في القطاع عمر البشير "الطلب على القرطاسية ارتفع بشكل واضح وكثيف منذ دخول الأسبوع الثاني في شهر آب (أغسطس) الحالي"، متوقعا أن يرتفع مستوى الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية خلال نهاية الأسبوع الحالي، خاصة مع اقتراب دخول العام الدراسي.



وأكد البشير أن أسعار المستلزمات المدرسية والقرطاسية للموسم الحالي طرأ عليها انخفاض يتراوح بين 10-20 % مقارنة مع الموسم الماضي.



ولفت البشير إلى أن أصحاب المكتبات ومحال بيع القرطسية يعانون من مشكلة تعدي القطاعات التجارية الأخرى على ممارسة عملهم وتوفير القرطاسية في منشآتهم بشكل غير قانوني، مما يؤثر سلبا على أصحاب المكتبات وحركة بيع القرطاسية لديهم.



ويقدر عدد مكتبات بيع القرطاسية في المملكة بنحو 2500 مكتبة، ويعمل بها نحو 50 ألف عامل أغلبهم من الأردنيين.

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