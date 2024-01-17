3705 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الثلاثاء

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أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الثلاثاء، بلغ 3705 ميجا واط.وبلغ أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة 4220 ميجاواط خلال شهر آب/ أغسطس الماضي. (بترا)