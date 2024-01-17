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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
2:04 م
3705 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الثلاثاء
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الثلاثاء، بلغ 3705 ميجا واط.
وبلغ أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة 4220 ميجاواط خلال شهر آب/ أغسطس الماضي. (بترا)
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شركة الكهرباء الوطنية
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