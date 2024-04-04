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3850 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الأربعاء

أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، أمس الأربعاء، 3850 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة سجل في آب/ أغسطس الماضي، وبلغ 4220 ميغا واط. (بترا)اضافة اعلان
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