الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
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آبل تطلق تحديثا عاجلا يحل 15 ثغرة أمنية

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تحديثات آبل

حثت شركة أبل جميع مستخدمي هواتف "آيفون" على تحديث هواتفهم وتنزيل آخر إصدار لنظام iOS 17، وذلك بعد أن اكتشفت وجود 15 مشكلة أمنية، قد تفضي إلى تسريب بيانات حساسة للمستخدمين.

وطرحت أبل نظام التشغيل iOS 17.3 مع العديد من الميزات وإصلاحات الأخطاء. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأكدت عملاق التكنولوجية الأمريكية أنها اكتشفت إحدى عمليات الاحتيال في Mail Search، حيث يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى المعلومات، وأخرى في متصفح Safari والتي ربما جعلت نشاط التصفح الخاص للمستخدم مرئيا في الإعدادات.


كما تم العثور على عيوب في WebKit، وهو محرك المتصفح الذي يشغل Safari. وقالت: "قد تكون صفحة الويب المصممة بشكل خبيث قادرة على أخذ بصمة المستخدم".


وأوضحت آبل أنها "لا تكشف عن المشكلات الأمنية أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتوفير التصحيحات أو الإصدارات".


وتأتي الإصلاحات الأمنية مخصصة لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، التي واجهت الأخطاء نفسها.


وأبلغ اثنان من خبراء الأمن السيبراني عن مشكلة في Time Zone، والتي وجدوا أنها قد تسمح للجهات الفاعلة السيئة بمشاهدة نظام سجل رقم هاتف المستخدم.


ويمكن للمستخدمين تحديث هواتفهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم عام ثم تنشيط التنزيل لنظام iOS 17.3 الجديد.


ويضمن نظام التشغيل الجديد iOS 17.3 ميزة الحماية من سرقة الأجهزة التي قال البعض إنها واحدة من أفضل ميزات آبل منذ سنوات. كما يتضمن AirPlay لأجهزة التلفاز الفندقية وتحسينات اكتشاف الأعطال لجميع نماذج آيفون 14 و15.

 


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