الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"Journal".. تطبيق جديد من "أبل" يتيح لك تدوين يومياتك

تطبيق جورنال
تطبيق جورنال

قامت شركة آبل بتنزيل التحديث الجديد من IOS 17.2 على هواتفها من النسخ الأخيرة، إلا أن مستخدمي هذه الأجهزة لاحظوا وجود تطبيق جديد من آبل على أجهزتهم؛ ما فتح التساؤلات حول ما هي أهمية هذا التطبيق وكيف يمكن الاستفادة منه؟

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باستخدام تطبيق Journal ، تفتح علامة Apple التجارية الباب أمام الأفراد الذين يسعون لتوثيق لحظات حياتهم اليومية. يعد هذا التطبيق نوعاً من المذكرات الرقمية، ويتيح للمستخدمين تسجيل ملاحظاتهم وتجاربهم الخاصة. 


يظهر الاستخدام الشائع لهذا التطبيق في مكافحة القلق والتوتر، حيث يمكن أن يكون أداة فعالة لتخفيف الضغوط اليومية، يتيح تطبيق Journal فرصة لتوثيق المعلومات غير العادية وحتى الاحتفاظ بلحظات تستحق التذكر.

تطبيق Journal الذي تقدمه علامة Apple يشكل نوعاً من المذكرات الرقمية الفعّالة في مواجهة التحديات اليومية لمكافحة القلق والتوتر. يقدم هذا التطبيق إمكانيات متنوعة للاستخدام، حيث يمكن استغلاله لتسجيل المعلومات اليومية، وكذلك توثيق الحقائق غير العادية التي قد تثري تجربة المستخدم. 


تقدم Apple لمستخدمي تطبيق Journal تجربة سهلة وفعّالة من خلال إمكانية استقبال إشعارات تذكيرية. يقوم التطبيق بتنبيه المستخدم بأهمية تسجيل اللحظات المهمة في يومه؛ مما يسهل عليه الاستفادة القصوى من وظائف الذاكرة الرقمية. كما يسمح التطبيق باستخدام موقع GPS الخاص بالهاتف لتوفير ملاحظات محددة، مما يعزز دقة وتفصيل التسجيلات.


كيفية تشغيل تطبيق Journal الجديد 

يمكن الاستفادة من تطبيق Journal الجديد على أجهزة آبل المزودة بنظام التشغيل IOS 17.2 الأخير، وللقيام بتشغيله والعمل عليه المرجو اتباع الخطوات التالية: 

عند الدخول إلى التطبيق يجب أولاً أن تسمح له بالدخول إلى الصور الخاصة بك والموقع، بالإضافة إلى تطبيق المشي الخاص بك على الهاتف؛ إذ يقوم هذا الأخير بتسجيل الأماكن التي زرتها والخطوات التي قمت بها، بالإضافة إلى تسجيل الصور حسب المكان الجغرافي الذي التقطته فيها أو الساعات الزمنية خلال اليوم.

عند الدخول إلى التطبيق اضغط على فتح نافذة جديدة أو على أحد الملفات التي قام التطبيق بإنشائها؛ سواء من خلال الصور أو الموقع أو غيرها.

بعدها يمكن تحديد الصور التي تود إدراجها في صفحة اليومية، يمكن إضافة تعليق أو نص حولها تشرح من خلاله ما قمت به خلال اليوم أو الأحداث التي تريد تدوينها في المجلد الذي فتحته.

عند الانتهاء من كتابة وإضافة الأشياء التي أردت ذكرها في المجلد داخل تطبيق Journal الخاص بك يمكن الضغط على زر إدخال لتأكيد تسجيله بعدها سيتم وضعها في الصفحة الرئيسية للتطبيق.

ملاحظة: التطبيق يفتح بكلمة السر التي وضعتها للهاتف أو عبر Face ID أو Touch ID بشكل تلقائي؛ ما يزيد من خصوصيته وإمكانية التعبير بداخله دون إمكانية اطلاع أحد على ما قمت بتسجيله، كما يمكن أن تضيف إليه خاصية التنبيه لكي تقوم بإضافة يومية أو أسبوعية بداخله. -عربي بوست

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