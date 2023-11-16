الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جامعة تايلاندية توافق على إجازة الدورة الشهرية

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الجامعة في تايلاند

وافقت جامعة مرموقة في تايلاند على إعطاء "إجازة خاصة بالدورة الشهرية" للطالبات اللواتي يعانين من مشاكل بالحيض، في قرار هو الأول من نوعه في جامعات تايلاند.

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وتعتزم جامعة تاماسات في باثوم ثاني، التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال بانكوك، السماح للطالبات اللواتي يعانين آلاماً خلال الدورة الشهرية مصحوبة بصداع وتعب، بالتغيّب عن الدراسة، من دون أن يؤثّر ذلك على علاماتهنّ.


وحظي هذا القرار خلال الأسبوع الفائت بموافقة اللجنة الأكاديمية في الجامعة، لتصبح جامعة تاماسات بذلك أول مؤسسة تعليمية في المملكة تمنح طالباتها الحق في "إجازة خاصة بالدورة الشهرية".


وكتب اتّحاد الطلاب في بيان نشره عبر منصة "اكس" (تويتر سابقاً) "يودّ القسم الأكاديمي أن يطلب تعاون الكليات والمعاهد والمدارس لمنح الطالبات إذناً في التغيّب عن الدراسة خلال الدورة الشهرية".

 


ولم يشر البيان إلى الفترة التي سيُسمح بها للطالبات بالتغيّب عن الجامعة.


وتُعدّ تاماسات، ثاني أقدم جامعة في تايلاند، إحدى أكثر الجامعات تقدماً في المملكة. وتشتهر باختصاصيها في العلوم السياسية والقانون.


وأقرّت دول عدّة قوانين تتيح للنساء أخذ إجازة خلال الدورة الشهرية، بينها اليابان وإندونيسيا وإسبانيا.


وفي دول أخرى، بدأ أصحاب العمل يعطون إجازات مماثلة للموظّفات من دون أن يكونوا مُلزمين بذلك قانوناً.

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