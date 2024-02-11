الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيدة تلقي بنفسها أمام "الترام" لإنقاذ حفيدها.. هذا مصيرها (فيديو)

الترام في إسطنبول
الترام في إسطنبول

وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قفز سيدة تركية فوق حفيدها لتحميه بجسدها من عجلات الترام في مدينة إسطنبول.

اضافة اعلان

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، الجمعة 10 فبراير/شباط 2024، قفز صبي يُدعى آدم تشاكين فجأةً على قضبان ترام خط كاديكوي-مودا، في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا، لتقفز خلفه جدته إيلغون شوليغ لمحاولة إنقاذه.

وبسبب الحادث الذي وقع الخميس الماضي أصيبت جدة الطفل بجروح خطيرة عندما صدمها ترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.

 


وفور وقوع الحادث انتقلت الشرطة وفرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى المنطقة. وعمل المسعفون على إخراج الجدة والحفيد من تحت الترام ونُقلا إلى المستشفى.
ووفقاً لوسائل الإعلام التركية، فإن المرأة توفيت فور وصولها المستشفى، فيما  فيما تبيَّن إصابة الطفل بجروح طفيفة، وقُدمت الإسعافات الأولية له في مكان الحادث.


فيما قال شاهد عيان يُدعى أيهان إريك: "بينما كان الترام قادماً قفز الطفل فجأةً في مساره. وعندما رأت الجدة ذلك دفعت الطفل ولم تتمكن من إنقاذ نفسها، وتم جرها تحت الترام". 


من جهتها، أفادت صحيفة صباح التركية بأن السلطات اعتقلت سائق الترام، وتم تحويل السائق  إلى المحكمة بتهمة "القتل غير العمد".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
كارولينا شينو

فضيحة عصفت بحياتها.. ملكة جمال اليابان تنتزع تاجها بيدها

منذ11 ساعة
6df47-17058980387936-1920

ما حقيقة اكتشاف "أسماك بوجوه بشرية"؟

منذ14 ساعة
صورة تعبيرية

وفاة رضيعة وضعتها أمها "بالخطأ" داخل فرن

منذ15 ساعة
قطة

فرنسي يحتجز جثث 100 قطة في ثلاجة.. السبب مريب!

10 شباط 2024
الحنين لأكلات الجدات الشعبية يزيد الإقبال على المطاعم التراثية

الحنين لأكلات الجدات الشعبية يزيد الإقبال على المطاعم التراثية

08 شباط 2024
واتساب

تحذير من تطبيقات تفضح رسائل واتساب

08 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات | منذ5 ساعة
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات | منذ5 ساعة
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 