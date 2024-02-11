سيدة تلقي بنفسها أمام "الترام" لإنقاذ حفيدها.. هذا مصيرها (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قفز سيدة تركية فوق حفيدها لتحميه بجسدها من عجلات الترام في مدينة إسطنبول.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، الجمعة 10 فبراير/شباط 2024، قفز صبي يُدعى آدم تشاكين فجأةً على قضبان ترام خط كاديكوي-مودا، في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا، لتقفز خلفه جدته إيلغون شوليغ لمحاولة إنقاذه.





İstanbul'da korkunç ölüm: Torunu için tramvayın altında kaldı!



Tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, dengesini kaybedip düştü. Düştükten sonra tramvayın altında kalan talihsiz kadının o görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/auOLQLPSA4 — Babakuş (@babakus) February 10, 2024

وبسبب الحادث الذي وقع الخميس الماضي أصيبت جدة الطفل بجروح خطيرة عندما صدمها ترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.



وفور وقوع الحادث انتقلت الشرطة وفرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى المنطقة. وعمل المسعفون على إخراج الجدة والحفيد من تحت الترام ونُقلا إلى المستشفى.

ووفقاً لوسائل الإعلام التركية، فإن المرأة توفيت فور وصولها المستشفى، فيما فيما تبيَّن إصابة الطفل بجروح طفيفة، وقُدمت الإسعافات الأولية له في مكان الحادث.



فيما قال شاهد عيان يُدعى أيهان إريك: "بينما كان الترام قادماً قفز الطفل فجأةً في مساره. وعندما رأت الجدة ذلك دفعت الطفل ولم تتمكن من إنقاذ نفسها، وتم جرها تحت الترام".



من جهتها، أفادت صحيفة صباح التركية بأن السلطات اعتقلت سائق الترام، وتم تحويل السائق إلى المحكمة بتهمة "القتل غير العمد".