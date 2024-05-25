 
السبت 25 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ليس هلوسة ولا عنفاً... 5 خرافات عن الفصام

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يصاب واحد من كل 300 شخص بالفصام في جميع أنحاء العالم (مجلة ديسكوفر)

يصاب واحد من كل 300 شخص بالفصام في جميع أنحاء العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية، ومع ذلك فإن الاضطراب العقلي هذا يظل موصوماً إلى حد كبير ويساء فهمه.

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وفي تقرير لشبكة «فوكس نيوز»، تقول بروك كيمبف، وهي ممرضة للصحة العقلية والنفسية في ولاية إنديانا الأميركية، إن هناك نقصاً عاماً في المعرفة حول مرض انفصام الشخصية أو الفصام.

وأوضحت أنه «قد يرى الناس شخصاً ما يهلوس ويظنون أن هذا هو الفصام، في حين أن المرض أكثر من ذلك بكثير»، مشيرة إلى أنه «من المهم أن يدرك الناس أن الفصام هو حالة طبية يمكن تشخيصها وعلاجها».

وبمناسبة اليوم العالمي للفصام الذي يصادف اليوم الجمعة، شاركت كيمبف بعضاً من الخرافات والمفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعاً المحيطة بهذا الاضطراب.

الخرافة الأولى: الأشخاص المصابون بالفصام عنيفون


بحسب كيمبف، فإن إحدى أعظم الخرافات وأكثرها ضرراً هي فكرة أن الأشخاص الذين يعانون انفصام الشخصية مخيفون أو عنيفون.

وقالت: «هناك تاريخ طويل من الخلط بين شخصيات التلفزيون أو السينما الذين يتصرفون بطرق غريبة أو مربكة أو مخيفة مع تشخيص مرض الفصام، ومع ذلك، علينا أن نتذكر أن هذه المواقف مختلقة. وتشخيص الفصام ليس له أي علاقة بما نراه على الشاشة».

عندما يعاني مرضى الفصام من نوبة حادة، ربما يعانون من أوهام أو سماع أصوات، وقد يتصرفون بشكل مختلف عما يفعلون عادة، فيبدون في بعض الأحيان غاضبين أو عنيفين.

ووفق كيمبف، من المحتمل أن يعاني الشخص من شيء ما داخل نفسه قد يتجادل حوله أو يستجيب له، لكنه لا يستهدف أي شخص آخر». وأضافت: «من المرجح أن يكونوا ضحية لجريمة عنيفة أكثر من مرتكبها».

الخرافة الثانية: المصابون بالفصام لديهم شخصيات متعددة


وأشارت كيمبف إلى أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن الأشخاص المصابين بالفصام لديهم شخصيات متعددة، وقد يكون ذلك بسبب أن الكلمة اليونانية «انفصام الشخصية» تعني «العقل المنقسم»، إلا أن المصابين بالفصام ليس لديهم شخصيات منقسمة.

وأوضحت أنه «قد يكون لديهم خصائص سلوكية مختلفة عندما يكونون مرضى، ويعانون من نوبة، ولكن ليس بسبب أن لديهم شخصية منقسمة».

الخرافة الثالثة: الأشخاص المصابون بالفصام ليسوا أذكياء

 

 هذا الافتراض خاطئ تماماً، وفقاً لكيمبف. وقالت: «إذا لم تتم إدارة المرض بشكل جيد واستمر في التقدم، أو إذا تعرضوا لانتكاسات متكررة، فسوف يفقد المرضى المادة الرمادية في أدمغتهم، وقد تتراجع وظائفهم الإدراكية. لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا أذكياء».

الخرافة الرابعة: أعراض الفصام تشمل الهلوسة والأوهام فقط

 

 ولفتت كيمبف إلى أن الفصام يتكون مما يسمى سريرياً بالأعراض الإيجابية والسلبية.

وشرحت أن الأوهام والهلوسة، وكذلك التغيرات في السلوك والأفكار، تعدّ من الأعراض الإيجابية، موضحة أن المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض قد يسمعون أصواتاً أو تكون لديهم أفكار إضافية أو أوهام أو معتقدات خاطئة ثابتة.

وأضافت: «الهلوسة لا تقتصر على سماع الأصوات فقط، يمكن أن تحدث بطرق متعددة بناءً على حواسنا الرؤية أو السمع أو الشم أو الشعور بالأشياء».

الأعراض السلبية هي عندما يفقد الناس الاهتمام بالعالم من حولهم، أو ينسحبون أو لا يهتمون بالتفاعلات الاجتماعية اليومية، وفقاً لكيمبف.

وقالت: «قد يتم تصنيف المرضى المصابين بالفصام على أنهم كسالى، أو لا يبدو أنهم متماسكون. لكن الأمر لا يتعلق بالكسل. فعقل الشخص لا يربط بين هذه الأشياء بوصفها مهمة».

الخرافة الخامسة: يحتاجون إلى دخول المستشفى مدى الحياة

 

 عادة ما تكون مدة الإقامة في المستشفى للشخص الذي يعاني من أعراض الفصام الحادة قصيرة جداً، وفقاً لكيمبف.

وقالت: «في حالة المرضى الداخليين، بالنسبة لشخص يعاني من نوبة انفصام في الشخصية، قد يكون متوسط مدة الإقامة نحو خمسة أيام. وإذا لم يستجب المريض للأدوية، ولا يستطيع العمل بأمان بمفرده، فقد يضطر إلى الذهاب إلى بيئة أعلى مستوى على المدى الطويل».

وقالت كيمبف: «يستمر بعض المرضى في العيش مع أفراد أسرهم، وقد يعيش البعض الآخر في منزل جماعي».-(وكالات)

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