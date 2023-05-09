إصدار جدول مباريات بطولة درع المئوية

أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات بطولة “درع المئوية” بنسختها الاستثنائية هذا العام، والتي تنطلق يوم الخميس بمشاركة أندية المحترفين.

وراعى الاتحاد عند إصدار الجدول إقامة المباراة الودية للمنتخب الوطني ت 23 أمام نظيره الفلسطيني في فلسطين 14 أيار الحالي، بالإضافة إلى إقامة بطولة القدس والكرامة بمشاركة فريقي الفيصلي -بطل الدوري الأردني للمحترفين للموسم 2022-، والوحدات -بطل كأس الأردن لموسم 2022-، خلال الفترة 27 الحالي ولغاية 2 حزيران (يونيو) ، في فلسطين.

كما راعى الاتحاد تعميم رئاسة الوزراء المتضمن عدم إقامة أي فعاليات خلال الفترة 26 الحالي ولغاية 1 حزيران (يونيو) .

في المقابل، تقام الجولتين الخامسة والسادسة من البطولة خلال أيام الفيفا المعتمدة في حزيران، وبغياب لاعبي المنتخب الوطني الأول ومنتخب تحت 23 عاما عن أنديتهم.

وحسب نظام البطولة، تقام منافسات “درع المئوية” بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11 مباراة خلال البطولة، وتقام جميع اللقاءات على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

ويلتقي في الأسبوع الأول من “درع المئوية” الفيصلي مع مغير السرحان عند السادسة مساء الخميس ، قبل أن يواجه شباب الأردن نظيره الأهلي عند التاسعة والنصف مساء.

ويواجه الرمثا نظيره الجليل عند السادسة مساء الجمعة المقل ويلتقي سحاب مع الوحدات عند التاسعة والنصف.

وتختتم مواجهات الأسبوع الأول السبت المقبل حيث يلتقي الحسين مع السلط عند السادسة مساء، وشباب العقبة مع معان عند التاسعة والنصف مساء.

وأطلقاتحاد كرة القدم ، لقب “درع المئوية” على النسخة الـ 36 من البطولة، تزامنا مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحمل نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق.

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