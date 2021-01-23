“إل جي” تعزز ريادتها في القطاع بفضل تقنيات التلفزيونات المذهلة

عمان- تستمر شركة “إل جي إلكترونيكس” في وضع معايير جديد لقطاع التلفزيونات مرة أخرى بفضل مجموعتها المتميزة الأكثر إبهاراً والتي تشمل تلفزيونات OLED. وتضم المجموعة منتجات حائزة على جائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021 عن فئة أفضل ابتكار (طراز 48C1)، إضافة إلى العديد من جوائز الابتكار. وقد تمت ترقية مجموعة تلفزيونات LG الرائدة من حيث التصميم والأداء باستخدام التكنولوجيا والميزات مثل لوحة OLED الجديدة، وأحدث معالج الذكاء الاصطناعي، ونظام webOS بتصميمه الجديد، إضافة إلى مظهر جديد مذهل للعام 2021.

تمثل تشكيلة تلفزيونات OLED 2021 من “إل جي” المجموعة الأكثر شمولاً من تلفزيونات OLED للشركة حتى الآن مع طرز جديدة ومثيرة تبني على إرث العلامة التجارية المتمثل في جودة الصورة الفائقة. تتميز أحدث سلسلة G1 من إل جي بتقنية OLED evo، وهي الخطوة التالية في تطور تقنية تلفزيون OLED التي توفر إضاءة أفضل للحصول على سطوع أعلى وصور قوية بوضوح مذهل وتفاصيل وواقعية.

وعندما يتعلق الأمر بتجربة المشاهدة الرائعة على شاشات OLED، تقدم “إل جي” للمستهلكين خيارات أكثر من أي وقت مضى؛ حيث تتميز سلسلة LG C1 الاستثنائية بمجموعة متنوعة من الأحجام بدءا من الإصدار بمقاس 48 بوصة الذي يفضله هواة اللعب المتحمسون، وصولاً إلى الطراز الجديد بمقاس 83 بوصة والذي سيجعل جميع الجيران يتوقون للزيارة لمشاهدة الأفلام. إضافة الى ذلك، تعد منصة Gallery Stand 2 الجديدة بديلاً أنيقاً لحامل الجدار Gallery Design الأنيق والرقيق لأولئك الذين يرغبون في مزيد من المرونة في مخططاتهم وتصميماتهم الداخلية. أما معالج “إل جي” الذكي الأحدث a (Alpha) 9 Gen 4 AI، فيجدد الأداء في أحدث تلفزيونات “إل جي” في سلسلة Z1، G1، وC1. ويعتمد المعالج الجديد على ميزات التعلم العميق لتحسين قدرات الترقية، ما يجعل المحتوى ضمن أي مستوى جودة يبدو مثالياً على الشاشات الكبيرة ذاتية الانبعاث. كما يتميز أحدث معالج من “إل جي” بخاصية AI Picture Pro، التي تتعرف على العناصر التي تظهر على الشاشة مثل الوجوه والأجسام وتميز بين المقدمة والخلفية وتعالج كل عنصر بشكل مستقل لتعزز عرض الصور ثلاثية الأبعاد. وبفضل قدرته على اكتشاف نوع المحتوى، يعمل معالج a9 Gen 4 على تحسين جودة الصورة ومقدار الضوء في المشاهد والظروف المحيطة في بيئات المشاهدة المختلفة.

إضافة الى ذلك، يحتوي المعالج على إصدار جديد من ميزة AI Sound Pro من “إل جي” مع إضافتين رئيسيتين للعام 2021. ويوفر نظام مزج الصوت المحيطي Virtual 5.1.2 تجربة صوتية غامرة ومذهلة عبر مكبرات الصوت المدمجة في التلفزيون، بينما يضمن ضبط مستوى الصوت التلقائي Auto Volume Leveling تناسق مستوى الصوت عند التبديل بين القنوات أو تطبيقات البث وبالتالي يعالج مشكلة لطالما أزعجت مشاهدي التلفزيون.

هذا وتقدم أحدث تلفزيونات “إل جي” تجربة مستخدم سهلة وانسيابية بشكل استثنائي بفضل نظام التلفزيون الذكي المحدث webOS 6.0. بفضل الشاشة الرئيسية الجديدة المعاد تصميمها بالكامل، إضافة إلى تحسينات الأداء والميزات، يوفر نظام webOS 6.0 وصولاً أسرع إلى التطبيقات وقدرة أفضل على اكتشاف المحتوى مع توصيات أكثر تخصيصاً لاحتياجات المشاهد.