الأردن مرشح قوي لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية لـ”دولي الطاولة”

بلال الغلاييني



عمان – دخل اتحاد كرة الطاولة في منافسة قوية مع عدد من الاتحادات العالمية، للفوز باستضافة اجتماعات الاتحاد الدولي، التي تعقد يومي 10 و11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والذي يحضره زهاء 200 اتحادا من مختلف أنحاء المعمورة.

وتعتبر فرصة الأردن في احتضان هذا الحدث العالمي الكبير، والذي يقام لأول مرة في الأردن، كبيرة جدا، نظرا لما تضمنه الملف الذي تقدم به الاتحاد، والذي اشتمل على الجوانب التنظيمية والإدارية كافة والمتعلقة بهذا الحدث، في الوقت الذي رشحت فيه مصادر مطلعة أن تنحصر المنافسة على الاستضافة بين اتحادات الأردن وإسبانيا وتونس، مع أفضلية كبيرة للأردن، خصوصا وأن كافة المتطلبات التي يحتاجها اجتماع الاتحاد الدولي قادر الاتحاد على إنجازها وضمن الفترة المحددة لذلك.

وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي: “لم نتأخر لحظة عن التقدم باستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، وأن الملف الذي تم رفعه إلى الاتحاد الدولي، تميز بتأمين كافة المتطلبات ضمن الفترة المحددة، وأن الاتحاد تلقى الدعم المعنوي الكبير من كافة المسؤولين في اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، لاستضافة هذا الحدث العالمي، والذي يعتبر مكسبا كبيرا في حال إقرار الاتحاد الدولي إقامته في الأردن، والاتحاد الأردني وبفضل التعاون والعلاقات القوية التي تربطه مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية قادر على توفير البيئة المناسبة لاستضافة 200 اتحاد من مختلف أنحاء العالم”.

وأشار الزعبي إلى أن المنافسة على استضافة اجتماعات الاتحاد الدولي، لن تكون سهلة، خصوصا وأن الدول التي تقدمت للاستضافة تمتلك مقومات كبيرة، ولها خبرات واسعة في هذا المجال، وأن الاتحاد يبذل مساع حثيثة لتأمين الفوز بهذا الحدث العالمي الكبير، وأن الكثير من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي، أعلنت عن ترحيبها بتقدم الأردن لاستضافة الاجتماعات، وهي ستقف بجانبنا وستعمل على مساندتنا في الفترة المقبلة.

وكان نائب رئيس الاتحاد الدولي خليل المهندي والذي يشغل أيضا منصبي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، أعلن عن امتلاك الأردن فرصة كبيرة باستضافة اجتماعات الاتحاد الدولي، وهو يدعم هذا الترشح نظرا لمعرفته بالقدرات التنظيمية للاتحاد الأردني، مؤكدا أن قرار الاتحاد الدولي بالإعلان عن الدولة المستضيقة سيكون من خلال التصويت بعد الاطلاع على الملفات المقدمة من كل دولة.

وأشاد المهندي بالتنظيم الرائع الذي تحظى به بطولة غرب آسيا المجمعة، والمقامة حاليا في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد مشاركة 12 دولة من منطقة غرب آسيا، لافتا إلى أن الاتحاد الأردني أثبت مقدرته العالية في استضافة الأحداث الكبيرة وإخراجها بالصورة الايجابية.

وحققت بطولة غرب آسيا المجمعة نجاحات واسعة سواء على الصعيد التنظيمي، الذي كان لافتا للأنظار وحظي بإشادة من كافة الوفود المشاركة، أو على المستوى الفني من خلال النتائج المشرفة التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، حيث تمكن المنتخب الوطني للرجال من الفوز بالميدالية الذهبية لفرق الرجال، وكذلك فاز المنتخب الوطني للسيدات بالميدالية الذهبية، كما فاز لاعب المنتخب الوطني زيد أبو يمن بالميدالية الذهبية لفردي الرجال، وفازت تيماء أبو يمن بالميدالية الذهبية لفردي السيدات، وفاز الثنائي سوار وتيماء أبو يمن بالميدالية الذهبية لزوجي السيدات، في الوقت الذي بلغت فية الحصيلة الكاملة للمنتخبات الوطنية في هذه البطولة 18 ميدالية من بينهم الميداليات الخمس الذهبية.

وتخوض الأندية الأردنية والمتمثلة بالأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب ومؤتة وحمادة حاليا، منافسات بطولة الأندية لغرب آسيا، وهي تسعى لتحقيق نتائج طيبة أمام الفرق الكبيرة والمتخمة باللاعبين المحترفين، ضمن مساعيها لبلوغ الأدوار المتقدمة والصعود إلى منصات التتويج.