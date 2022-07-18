حقيقة مواجهة “النشامى” لمنتخب إسبانيا وديا

عمان- الغد- ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن اتحاد الكرة الإسباني يبحث عن مباراة ودية لمنتخب بلاده، قبل خوض منافسات كأس العالم في قطر خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وبينت الصحيفة أن المنتخب الإسباني قد يخوض المواجهة مع المنتخب الوطني في عمان، أو خوض المباراة في الدوحة قبل عدة أيام من انطلاقة المونديال، أو في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات جارية بين اتحاد الكرة الإسباني والمحلي لخوض هذه المباراة، دون تحديد مكانها أو موعدها حتى اللحظة.

وتتواجد إسبانيا في المجموعة الخامسة بالمونديال إلى جانب اليابان، ألمانيا وكوستاريكا.